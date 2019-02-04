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NBA／恐龍「以逸待勞」輕取快艇

2019-02-04 15:08世界日報 體育新聞組／綜合外電

來源：House of Highlights

多倫多恐龍3日在主場以逸待勞迎接疲憊的快艇隊，雷納德（Kawhi Leonard）攻下18分，恐龍在上半場就拉開兩位數領先差距，之後比分愈拉愈開，比賽提前進入垃圾時間。最終恐龍便以121：103拿下勝利。

快艇2日才在底特律上演25分落後的大逆轉秀，創下隊史例行賽最大逆轉分差紀錄，然而球隊休息不到24小時就馬上要飛到多倫多比賽，身心方面可說是承受巨大壓力。也因此，在這場比賽雙方比分拉開的情況下，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）決定讓球員陸續休兵，避免受傷的風險。

伊巴卡（Serge Ibaka）此役拿下16分12籃板，連續6場完成雙十，寫下生涯最佳表現，也是自2009年波許（Chris Bosh）連續8場雙十以來，恐龍陣中最長的連續場次雙十紀錄。勞瑞（Kyle Lowry）因背部痠痛高掛免戰牌。

快艇在首節還勉強可以和對手周旋，但第二節雷納德獨拿10分，帶動球隊單節轟出42分，一口氣拉開16分差，也間接宣告比賽結束。

快艇板凳殺手威廉斯（Lou Williams）拿下18分，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到19分5籃板3助攻2阻攻，哈里斯（Tobias Harris）18投僅5中得到13分。

快艇今天三分球12投僅2中，這是他們本季單場投進最少三分球紀錄。

伊巴卡連6場雙十，暴龍以逸待勞輕取快艇。 美聯社
伊巴卡連6場雙十，暴龍以逸待勞輕取快艇。 美聯社
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快艇雷納德Tobias Harris
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