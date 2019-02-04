NBA／厄文飆30分 終結雷霆7連勝

2019-02-04 15:08 世界日報 體育新聞組／綜合報導



來源：House of Highlights

塞爾特人3日在主場迎接雷霆挑戰，厄文（Kyrie Irving）攻下30分11助攻4籃板，這是他本季第4次單場至少拿到30分10助攻，並且在雷霆第四節最後追近時刻屢屢得到關鍵分數，幫助綠衫軍在主場以134：129擊敗雷霆，拿下近期4連勝，並且中止雷霆7連勝。

綠衫軍陣中8人得分超過兩位數，莫里斯（Marcus Morris）得到19分7籃板，史馬特（Marcus Smart）拿到18分7助攻，霍福德（Al Horford）17分9助攻，泰圖姆（Jayson Tatum）11分7籃板2抄截2阻攻，泰斯（Daniel Theis）14分，布朗（Jaylen Brown）和洛齊爾（Terry Rozier）各拿到12分、10分7籃板。

厄文在上半場攻下20分，特別是在第二節接管進攻，帶動球隊打出一波13：4的攻勢，進而取得66：58的領先優勢；喬治（Paul George）第三節獨拿12分，一度幫助雷霆取得超前，但雷霆之後進攻當機，綠衫軍趁勢連砍14分，重新取得兩位數領先，施羅德（Dennis Schroder）和喬治接下來連續取分，將落後分數縮小到6分差。

塞爾特人打到剩下5分鐘時仍握有11分領先優勢，但韋斯布魯克（Russell Westbrook）和喬治第四節合力攻下20分，幫助雷霆在剩下45.9秒時又追到2分差。厄文拿到關鍵兩分，葛蘭特（Jerami Grant）隨即轟進三分球，不過韋斯布魯克發生要命失誤，讓泰圖姆兩罰得手，之後史馬特兩罰鎖定勝利。

韋斯布魯克拿下22分16助攻12籃板，完成本季第19次大三元，也是生涯第123次；喬治延續火力，攻下37分4籃板4助攻，他已經連續31場比賽至少投進兩記三分球。

亞當斯（Steven Adams）拿到16分9籃板2抄截，施羅德16分6籃板3助攻，葛蘭特15分。