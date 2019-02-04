湖人鵜鶘交易 魔術強森小氣？

2019-02-04 15:07 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人總裁魔術強森。 歐新社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊與紐奧良鵜鶘隊談交易戴維斯（Anthony Davis）戲碼又爆轉折，原來洛杉磯湖人隊籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）並未如先前爆料的那麼「阿沙力」。湖人隊新生代球員雖然個個都可被鵜鶘隊挑走，但一次最多兩人。據悉鵜鶘隊對此出價有些倒胃口（underwhelmed），打算還價多討一個第一輪選秀籤。

消息人士先前指出，1月29日晚上鵜鶘隊到休士頓踢館，魔術強森打電話到休士頓向鵜鶘隊總經理鄧普斯（Dell Demps）表達，有意商談如何交易戴維斯。鄧普斯回應並不熱烈，只同意「保持聯絡」。

原先爆料指出，魔術強森表示只要鵜鶘隊願意放手戴維斯，湖人隊除詹姆斯（LeBron James）不能碰，其他新生代球員包括鮑爾（Lonzo Ball）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）與英格倫（Brandon Ingram）可任由鵜鶘隊挑選，例如湖人隊可提供鵜鶘隊鮑爾、庫茲瑪、英格倫、祖巴茲（Ivica Zubac）、哈特（Josh Hart） ，外加第一輪選秀籤。

然而湖人隊第二天電郵鄧普斯，提出交換球員五種可能方案，其中完全沒有上述黃金組合，每種組合只有兩名新生代球員，外加一些老將，例如鮑爾、庫茲瑪、朗度（Rajon Rondo）、畢斯利（Michael Beasley），外加一個第一輪選秀籤。

由於湖人隊還想再網羅另一大咖球員，因此不想等球季結束面臨波士頓塞爾特人隊搶人，希望2月7日前就與鵜鶘隊敲定交易戴維斯。但塞爾特人隊則力促鵜鶘隊按兵不動，等球季結束，塞爾特人隊就可以與鵜鶘隊交易，屆時必有很多「好康」。

據悉鵜鶘隊的立場是，他們並不急著送走戴維斯。任何球隊如想搶在2月7日前完成交易，必須提出「驚人好康」才值得考慮，湖人隊第一波出價顯然不夠格，因此起先懶得回應。

消息人士說，鵜鶘隊基本要求是必須起碼有兩個第一輪選秀籤，而且對方應該幫忙接收鵜鶘隊想送走的球員。魔術強森這種「小氣」出價，酷似當年向印第安納溜馬隊與聖安東尼奧馬刺隊爭取喬治（Paul George）與雷納德（Rawhi Leonard）。如果湖人隊這次不肯加碼，恐怕注定要失敗。