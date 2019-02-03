NBA／唐西奇成明星賽遺珠 諾維茨基：他應該入選

2019-02-03 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



這個月底才要滿20歲，獨行俠隊新秀唐西奇（Luka Doncic）今成為自2000年後，史上第6位未滿20歲就達成千分里程碑球員，菜鳥年成為明星賽最大遺珠，諾維茨基（Dirk Nowitzki）認為唐西奇值得入選明星賽，但同時也用自身例子勉勵小老弟。

明星賽票選揭曉後首場比賽，唐西奇造訪偶像詹姆斯（LeBron James）的故鄉迎戰克里夫蘭騎士隊，這同時也是獨行俠與尼克隊大型交易案後首戰，他上半場就轟下28分，全場35分、11籃板外帶6助攻，率隊111：98宰騎士。

「我每一天都在證明我足以站上這舞台。」成為明星賽遺珠之憾，19歲的唐西奇只能聳聳肩，放眼明年一償宿願，「很不幸他們沒有選我，我會更加努力，試著明年進入明星賽。」

來自斯洛維尼亞盧比安納，唐西奇賽前才知道，俄亥俄州是全美最多斯洛維尼亞移民之地，多達5.5萬斯洛維尼亞人居住於此，此役不少球迷呼喚著他的名「Luka」，揮舞著斯洛維尼亞國旗，讓19歲的唐西奇在騎士速貸競技館卻宛如主場。

「我朋友早上才跟我說道這裡斯洛維尼亞人口不少」，唐西奇說，「我知道會有球迷，但沒想到會有這麼多，他們很好，為我而歡呼，這感覺棒透了。」

唐西奇無緣明星賽，等了4年才盼到生涯首場明星賽的諾維茨基（Dirk Nowitzki）勉勵道，「他打得非常棒，幫助獨行俠打出很棒的球季，尤其僅僅19歲，但他不能因此而沮喪。有時候不能僅僅用幾個月證明自己，而是花1、2年讓你獲得點頭同意，他已經在對的路上。」