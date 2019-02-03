NBA／擠下柯爾 金塊教頭馬龍明星賽掌兵符
金塊隊今天以107：106擊敗灰狼隊，除和衛冕軍勇士隊同以37勝15敗共居西區榜首，還推了教頭馬龍（Michael Malone）一把，讓他首度在NBA明星賽執教，成為詹姆斯（LeBron James）領銜的球隊教練。
若是金塊今天落敗，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）就會5年內第3度出任明星賽教頭，現在他和教練團成員得到幾天休息空檔，不過衛冕軍陣中的3位球星柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）都將參加台灣時間2月18日在黃蜂隊主場進行的明星賽。
勇士今天也以115：101擊敗湖人，柯爾得知金塊也奪勝後，大笑和3名子弟兵說：「照顧好自己，在夏洛特玩得愉快！」
成為金塊史上第3位執掌明星賽的教頭，馬龍表示十分榮幸，「不論何時，成為明星賽周的一份子就是種榮耀，不只對自己，還有對整個教練團和球團都是。」
今天演出「大三元」的金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）也是明星賽新面孔，馬龍也為自家球員感到開心，「這是他第一次入選，也是安東尼（Carmelo Anthony）後第一人，所以我們以他為榮。」
不過師徒倆的明星賽初體驗是否會合作還是未知數，詹姆斯和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）台灣時間周五將挑選自己隊友，這次明星賽選秀也會進行直播；公鹿在東區坐穩龍頭，教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）已提前確定領軍「希臘怪物」所屬的明星隊。
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