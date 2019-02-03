NBA／湯普森不參加三分球大賽 浪花兄弟對決破局

2019-02-03 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湯普森不參加三分球大賽。 美聯社 分享 facebook 今年NBA明星賽雖可看到柯瑞兄弟三分球大賽正面對決，但勇士隊「浪花兄弟」互別苗頭的場面卻可能成歷史畫面，湯普森（Klay Thompson）接受美國雅虎訪問時透露，不打算參加今年的三分球大賽。

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）已確定繼續參加今年的三分球大賽，將和弟弟小柯瑞（Seth Curry）同場競技，拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）也將參賽，成柯瑞兄弟勁敵，但已連續4年參賽的湯普森卻打算抽身。

身為2016年明星賽三分球大賽冠軍，湯普森告訴美國雅虎，今年不會再參賽；另有消息指出，國王隊後衛希爾德（Buddy Hield）可能受邀角逐三分球大賽。

本季是湯普森生涯第8個NBA球季，他前7季三分球命中率都超過4成，本季雖遇小低潮，目前外線命中率「僅」3成79，但已創下幾項三分球紀錄，包括上月中出戰湖人隊前10次外線出手全部命中，追平聯盟最多連續外線進球紀錄；去年10月底碰公牛隊，他更寫下NBA單場14記三分球新猷。

今天再碰湖人，湯普森上半場4次外線出手命中3球，全場三分球7投4中轟進全場最高28分，助隊以115：101留下勝利。