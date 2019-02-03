NBA／詹皇休兵 柯瑞第四節復活退湖人

2019-02-03 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞(右)。 美聯社 分享 facebook 少了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，今天作客舊金山一度以10分領先衛冕軍勇士隊，但決勝節卻讓前三節8投盡末的勇士射手柯瑞（Stephen Curry）攻進12分，助隊以115：101留下勝利。

詹姆斯正是去年底「耶誕大戰」碰勇士時傷了腹股溝，之後一連缺席17場比賽，創下生涯最多；他前一戰碰快艇隊雖復出，但洛城大戰一路廝殺到延長賽，他率隊奪勝但出賽時間達40分鐘，賽後傳出痠痛狀況，紫金軍團今天決定讓34歲的「小皇帝」休息一場。

少了詹姆斯的湖人，上半場在英格倫（Brandon Ingram）12分領軍下仍咬住比數，首節24：33落後，第二節打完追到58：63，易籃後更打出23：8猛攻，一度取得81：71領先。

勇士靠卡珍斯（DeMarcus Cousins）和伊古達拉（Andre Iguodala）裡外聯手吹起反攻號角，第三節5分28秒卡珍斯先霸氣單手灌籃，灌完籃還瞪視阻擋倒地的庫茲瑪，他順利完成「3分打」後助隊追到76：81，伊古達拉接續也有爆扣演出，勇士一波9：0攻勢先縮小差距，三節打完更以88：86要回領先。

前三節手感冷颼颼的柯瑞第四節復活，他上半場7投盡墨、只靠罰球進帳2分，第三節唯一出手也落空，直到第四節6分20秒才靠切入放進個人今天第一球，進球數開張後他5分40秒再補進第一顆三分球，讓甲骨文球場球迷起立為他慶賀；柯瑞光是第四節就攻進12分，全場14分演出延續本季兩位數得分連續場次，也助隊以115：101收下勝利。

柯瑞的「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）上半場就貢獻23分，包含4投3中的三分球，全場28分也是兩隊最高，杜蘭特（Kevin Durant）21分、11助攻，卡珍斯也有18分、10籃板「雙10」，伊古達拉從板凳出發貢獻17分。

英格倫20分是湖人最佳，賽前領到上季冠軍戒的中鋒麥基（JaVale McGee）替補攻下9分。