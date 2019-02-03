親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

買樂透前關鍵小動作… 中大獎的都有做

即時短評／修法遏阻酒駕？乾脆唯一死刑不是更好

運動筆記跑鞋評測／保護多跑得遠 初跑者首推薦這款鞋賽事心得／日本最南端馬拉松 石垣島天氣晴
健行筆記【調查】2018健行大調查－系列一／登山習慣篇【台中 | 南湖大山】如何上廁所呢？ 登山廁所有規矩？
NBA焦點球員- Dwyane Wade (2月3日)賽事精華- 快艇 vs. 活塞 (2月3日)

NBA／詹皇休兵 柯瑞第四節復活退湖人

2019-02-03 12:09聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞(右)。 美聯社
柯瑞(右)。 美聯社
分享
少了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，今天作客舊金山一度以10分領先衛冕軍勇士隊，但決勝節卻讓前三節8投盡末的勇士射手柯瑞（Stephen Curry）攻進12分，助隊以115：101留下勝利。

詹姆斯正是去年底「耶誕大戰」碰勇士時傷了腹股溝，之後一連缺席17場比賽，創下生涯最多；他前一戰碰快艇隊雖復出，但洛城大戰一路廝殺到延長賽，他率隊奪勝但出賽時間達40分鐘，賽後傳出痠痛狀況，紫金軍團今天決定讓34歲的「小皇帝」休息一場。

少了詹姆斯的湖人，上半場在英格倫（Brandon Ingram）12分領軍下仍咬住比數，首節24：33落後，第二節打完追到58：63，易籃後更打出23：8猛攻，一度取得81：71領先。

勇士靠卡珍斯（DeMarcus Cousins）和伊古達拉（Andre Iguodala）裡外聯手吹起反攻號角，第三節5分28秒卡珍斯先霸氣單手灌籃，灌完籃還瞪視阻擋倒地的庫茲瑪，他順利完成「3分打」後助隊追到76：81，伊古達拉接續也有爆扣演出，勇士一波9：0攻勢先縮小差距，三節打完更以88：86要回領先。

前三節手感冷颼颼的柯瑞第四節復活，他上半場7投盡墨、只靠罰球進帳2分，第三節唯一出手也落空，直到第四節6分20秒才靠切入放進個人今天第一球，進球數開張後他5分40秒再補進第一顆三分球，讓甲骨文球場球迷起立為他慶賀；柯瑞光是第四節就攻進12分，全場14分演出延續本季兩位數得分連續場次，也助隊以115：101收下勝利。

柯瑞的「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）上半場就貢獻23分，包含4投3中的三分球，全場28分也是兩隊最高，杜蘭特（Kevin Durant）21分、11助攻，卡珍斯也有18分、10籃板「雙10」，伊古達拉從板凳出發貢獻17分。

英格倫20分是湖人最佳，賽前領到上季冠軍戒的中鋒麥基（JaVale McGee）替補攻下9分。

勇士柯瑞詹姆斯
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

華麗就任 哈德威的故鄉使命和執教旅程

2019-02-03 07:00

NBA／「我們要厄文！」 紐約球迷示好

2019-02-03 10:34

NBA／杜蘭特、詹皇「撞衫」 挺NFL前球星

2019-02-03 08:17

NBA／25分大逆轉 快艇退活塞止連敗

2019-02-03 09:55

NBA／斷衛冕軍連勝 76人賠傷兵

2019-02-03 09:20

NBA／哈登連25場飆30分以上 火箭還是墜地

2019-02-02 23:33

NBA／湖人提報價換戴維斯 外媒評沒誠意僅試探

2019-02-02 15:51

NBA／今日戰績表 詹姆斯缺陣勇士五星主場欺湖人

2019-02-03 12:06

NBA／唐西奇狂砍35分 連創多項紀錄

2019-02-03 11:43

NBA／17罰全中！ 希臘怪物37分領軍退巫師

2019-02-03 11:37

NBA／威廉斯本季得分新高 快艇大逆轉創紀錄

2019-02-03 11:02

NBA／麥基領取總冠軍戒指 勇士球迷熱烈歡迎

2019-02-03 10:52

NBA／湖人詹姆斯再休兵 不正面對決衛冕軍勇士

2019-02-03 08:47

NBA／今日戰績表 喬治三分轟破隊史雷霆7連勝

2019-02-02 15:20

NBA／金塊轟垮火箭 哈登仍延續30+ 紀錄

2019-02-02 14:14

NBA／增額進明星賽 韋德向詹皇喊：先選我

2019-02-02 14:08

NBA／喬治三分連發 衛少連5戰大三元滅熱火

2019-02-02 11:58

NBA／厄文領綠衫軍退尼克 撇轉戰紐約傳聞

2019-02-02 11:26

NBA／未入選明星賽 爵士戈貝爾和媽媽都哭了

2019-02-02 11:04

NBA／羅素遞補進明星賽 籃網隊史第2年輕

2019-02-02 10:25

NBA／反對去綠衫軍 戴維斯父親：他們毫無忠誠

2019-02-02 10:16

NBA／聯盟開特例 諾維茨基、韋德入選明星賽

2019-02-02 10:15

NBA／公牛釋出安東尼 還助雷霆省2.2億豪華税

2019-02-02 09:44

NBA／KP擬整季缺席 最強歐陸組合再等等

2019-02-02 09:17

尼克清薪資一本滿足 獨行俠豪賭拼未來MVP連線

2019-02-02 07:00

戴維斯搶人大戰 尼克有可能成為黑馬！

2019-02-02 07:00

NBA／勇士中斷11連勝 柯爾：球隊態度問題

2019-02-01 23:59

NBA／賣我意識高漲 布萊恩：球員有權掌握命運

2019-02-01 23:58

NBA／詹皇憶缺賽期難受：不是來球場穿西裝的

2019-02-01 23:52

NBA／復出首戰準大三元 詹皇：僅恢復八成

2019-02-01 19:48

「新春賀歲」 2019NBA春節轉播表

2019-02-01 18:30

NBA／史帝芬森出拐 快艇中鋒：基努李維下手更重

2019-02-01 17:30

NBA／詹皇復出快艇早猜到 隊友讚：帶回超能力

2019-02-01 17:15

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54
看更多

熱門文章

NBA／湖人提報價換戴維斯 外媒評沒誠意僅試探

2019-02-02 15:51

NBA／增額進明星賽 韋德向詹皇喊：先選我

2019-02-02 14:08

林書豪全場沉寂 出賽時間減半是為交易鋪路？

2019-02-02 12:48

NBA／林書豪斷連5戰得分上雙 老鷹慘敗爵士

2019-02-02 12:42

NBA／林書豪第四節被冰死 老鷹118:112逆轉勝

2019-02-03 12:22

NBA／麥基領取總冠軍戒指 勇士球迷熱烈歡迎

2019-02-03 10:52

NBA／湖人詹姆斯再休兵 不正面對決衛冕軍勇士

2019-02-03 08:47

NBA／金塊轟垮火箭 哈登仍延續30+ 紀錄

2019-02-02 14:14

中職／元年最高薪8萬元 標準都是因為...

2019-02-02 15:52

MLB／滿意洋基補強 沙巴西亞：我們被低估了

2019-02-03 08:50

中職／「叫恁總仔出來打」成經典 黃忠義很驕傲

2019-02-02 18:14

中職／洋將歷年月薪高標 從3000美元到無上限

2019-02-02 16:48

中職／加入味全龍教練團？ 張泰山：樂觀其成

2019-02-02 17:12

華麗就任 哈德威的故鄉使命和執教旅程

2019-02-03 07:00

中職／黃平洋3獲特例調薪 史上20萬俱樂部第2人

2019-02-02 16:25

NBA／杜蘭特、詹皇「撞衫」 挺NFL前球星

2019-02-03 08:17

NBA／詹皇休兵 柯瑞第四節復活退湖人

2019-02-03 12:09

中職／薪一哥 胡金龍掄元

2019-02-03 00:02

NBA／唐西奇狂砍35分 連創多項紀錄

2019-02-03 11:43

中職／黃甘霖月薪25.5萬元 也當過薪水一哥

2019-02-02 18:06

中職／掀興農王朝 張泰山：幫「老人」東哥圓夢

2019-02-02 19:10

跑鞋評測／保護多跑得遠 初跑者首推薦這款鞋

2019-02-02 14:34

NBA／威廉斯本季得分新高 快艇大逆轉創紀錄

2019-02-03 11:02

超級盃／愛國者對公羊 上演世代對決將改寫歷史

2019-02-02 22:28

王維中當運動家 有機會對決王柏融

2019-02-02 23:39

重返榮耀 美少女體操影片4000萬人瘋傳

2019-02-02 14:52

NBA／斷衛冕軍連勝 76人賠傷兵

2019-02-03 09:20

NBA／哈登連25場飆30分以上 火箭還是墜地

2019-02-02 23:33

中職／50萬俱樂部成員 今年要挑戰16人高標

2019-02-02 19:10

NBA／「我們要厄文！」 紐約球迷示好

2019-02-03 10:34

日職／王柏融美國春訓初登場 日媒近百記者緊盯

2019-02-02 13:31

日職／王柏融在美國過年 錯過彭政閔引退喊可惜

2019-02-03 09:32

中職／郭源治1997年返台 是50萬俱樂部第一人

2019-02-02 17:03

MLB／上賽季出賽空間少 官網為崔志萬抱不平

2019-02-02 12:47

中職／歷代薪一哥 只4人純本土

2019-02-02 23:59

NBA／今日戰績表 喬治三分轟破隊史雷霆7連勝

2019-02-02 15:20

MLB／運動家終結者打贏薪資仲裁 加薪425萬美元創紀錄

2019-02-03 08:46

NBA／17罰全中！ 希臘怪物37分領軍退巫師

2019-02-03 11:37

亞足賽／卡達踢出冠軍 歸功長期計畫

2019-02-02 23:43

NFL╱「經驗致勝」美聯社看好愛國者再奪冠

2019-02-02 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top