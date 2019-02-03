NBA／17罰全中！ 希臘怪物37分領軍退巫師

2019-02-03 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



安戴托昆波(中)進攻，無人能擋。 美聯社 分享 facebook 17次站上罰球線都沒失手，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天碰巫師隊罰進本季新高17分、全場轟進37分外帶10籃板，助隊以131：115收下3連勝，且是近10戰的第9勝，累積38勝13敗的戰績持續保持聯盟龍頭。

公鹿全隊今天罰球線24投全部命中，「希臘怪物」就包辦17球；他第二節末包辦全隊10分中的7分，包含一記雷霆萬鈞的灌籃，率隊打出17：2的攻勢，半場打完已取得73：50優勢。

第三節公鹿最多取得32分的領先，儘管先發後衛布萊德索（Eric Bledsoe）因左腳阿基里斯腱痠痛休兵，在洛培茲（Brook Lopez）21分、米道頓（Khris Middleton）20分贊助下仍贏得輕鬆。

巫師後衛薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）開賽不久就以爆扣讓主場球迷嗨翻天，這記灌籃雖助隊先取得4：0領先，也讓公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）開賽45秒就喊暫停，但暫停結束薩托蘭斯基加罰進球後，公鹿就回敬20：6攻勢，半場打完就鎖定勝利。

巫師以比爾（Bradley Beal）24分最佳，格林（Jeff Green）和波特（Otto Porter）也各有20分和18分，但球隊在頭號球星沃爾（John Wall）因傷賽季報銷後的16戰只拿9勝，22勝30敗的戰績在東區僅排第10。