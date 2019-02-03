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NBA／今日戰績表 字母哥37分致勝公鹿穩居東區龍頭

2019-02-03 11:22聯合新聞網 整理

公鹿隊「字母哥」(左)安戴托昆波攻下37分，助隊擊敗巫師。 美聯社
公鹿隊「字母哥」(左)安戴托昆波攻下37分，助隊擊敗巫師。 美聯社
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NBA今日戰績表

快艇 111:101 活塞

公牛 118:125 黃蜂

籃網 89:102 魔術

公鹿 131:115 巫師

獨行俠 111:98 騎士

溜馬 95:88 熱火

鵜鶘 馬刺

湖人 勇士

金塊 灰狼

老鷹 太陽

火箭 爵士

76人 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

02:00 灰熊 vs. 尼克

03:00 雷霆 vs. 塞爾蒂克(愛爾達體育1台、緯來體育台09:00播出)

04:00 快艇 vs. 暴龍

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