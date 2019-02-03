NBA／杜蘭特、詹皇「撞衫」 挺NFL前球星

2019-02-03 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



超級盃開戰前，多名NBA球員以實際行動力挺前舊金山49人隊的四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick），勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）昨天剛穿上「#ImWithKap」上衣，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）客場征戰也被發現類似的黑色上衣，默默表達立場。

卡普尼克是第一位在播放國歌時單膝下跪的NFL球員，他的舉動在抗議美國對非裔族群的不公與歧視，前年美國總統川普（Donald Trump）曾公開抨擊卡普尼克，當時也曾引發一波口水戰。

卡普尼克從2017年3月就無約在身，去年NIKE找他在新廣告中演出，又引發正反兩極評價，有反對者焚燒NIKE產品表達不滿，但美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）也選擇公開力挺，稱贊助商此舉是「強壯的宣言」。

第53屆超級盃將於明天開戰，杜蘭特和詹姆斯選擇穿上卡普尼克上衣力挺，卡普尼克除在社群平台貼出杜蘭特照片，另外也感謝各界名人相挺。

表達對卡普尼克的支持，在美國體育圈並非曇花一現，詹姆斯去年10月的NBA熱身賽就穿過卡普尼克球衣，本周再穿上印著「7」的黑色上衣，要NFL球迷目光別只聚焦超級盃。