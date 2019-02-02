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NBA／湖人提報價換戴維斯 外媒評沒誠意僅試探

2019-02-02 15:51聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

湖人想換戴維斯，向鵜鶘提出初步報價，但讓其他媒體認為根本沒誠意。 美聯社
湖人想換戴維斯，向鵜鶘提出初步報價，但讓其他媒體認為根本沒誠意。 美聯社
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鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）喊出「賣我」後，最新消息傳出，根據ESPN知名體育記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，湖人隊提出初次報價，想用鮑爾（Lonzo Ball）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、朗多（Rajon Rondo）、畢斯利（Michael Beasley）加上一個首輪選秀權與鵜鶘交易，不過此報價讓其他媒體認為根本沒誠意。

隨著NBA交易大限逐漸逼近，各隊加緊腳步要完成交易案，近期受到矚目的戴維斯動向又有最新消息傳出，今天「沃神」又報導湖人將用4名球員加上1個選秀權與鵜鶘交易，不過消息人士透露，這次湖人的談判風格跟之前他們追求雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）時相同；而湖人提出多個不同的交易提議，但都沒有一個能真正打動鵜鶘。

在「沃神」報導指出後，The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）跟進報導表示，湖人其他方案包含送出2個有天賦的年輕球員，從鮑爾、庫茲瑪、英格倫（Brandon Ingram ）、祖巴茲（Ivica Zubac）、哈特（Josh Hart）中選2個，以及朗多、史蒂芬森（Lance Stephenson）作為交易主體。

不過查拉尼亞認為，湖人現在的報價並不值得鵜鶘作出回應，因為湖人方面並未放入他們所有的籌碼，一位消息人士表示，這是一次用低價籌碼進行的試探（lowball）。

湖人鵜鶘鮑爾
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