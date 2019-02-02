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NBA／增額進明星賽 韋德向詹皇喊：先選我

2019-02-02 14:08聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

韋德靠聯盟增額進明星賽，向好友、同時是這次握有西區選秀權的詹姆斯喊話要第一個選他...
韋德靠聯盟增額進明星賽，向好友、同時是這次握有西區選秀權的詹姆斯喊話要第一個選他。 美聯社
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NBA日前公布全明星賽先發及由各隊總教練索票選產生的東西區各7為替補球員名單，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）並未入選，不過今天傳來好消息，他與諾維茨基（Dirk Nowitzki）將以特別增補名額的身份入選今年的明星賽，韋德也向好友、同時是這次握有西區選秀權的詹姆斯（LeBron James）喊話，並且開玩笑的說：「他不第一個選我，我就不打了。」

「在這個時間點，我想感謝所有為我投票的球迷，我已經入選12次全明星了，所以我並不想搶走那些第一次有機會入選全明星球員的機會。」韋德說，「所以我很感謝總裁席佛（Adam Silver）給我和Dirk這個特別的機會，這真的很酷，我會非常享受這次全明星賽，也很榮幸能跟Dirk一起分享這個機會。」

而今年明星賽延續去年由東西區人氣王擔任隊長，不過卻是要首度透過電視直播公開選秀過程，東區隊長由公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）擔綱，詹姆斯則擔任西區隊長，兩人將會進行3輪選秀。

記者想問韋德對於詹姆斯選秀的第一人選是誰時，韋德立刻打斷並開玩笑的說：「他（詹姆斯）最好第一個選我，如果他不是第一個選我，我就不打了，哈哈哈！」今年全明星賽將在台灣時間2月8日進行直播選秀，第一輪將選出各隊其他4名先發，之後是選擇各7名替補球員；韋德與諾維茨基則是在最終輪。

韋德選秀
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