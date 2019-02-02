NBA／小將任君挑 湖人總管熱線鵜鶘搶戴維斯

2019-02-02 15:10 世界日報 編譯組／綜合報導



為了搶戴維斯，湖人總管魔術強森已經聯絡鵜鶘，表示陣中小將任君挑選。 美聯社 分享 facebook

消息人士指出，洛杉磯湖人隊籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）已經與紐奧良鵜鶘隊總經理鄧普斯（Dell Demps）通電話，表示只要鵜鶘隊願意放手戴維斯（Anthony Davis），湖人隊除詹姆斯（LeBron James）不能碰，其他新生代球員包括鮑爾（Lonzo Ball）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）與英格倫（Brandon Ingram），可任由鵜鶘隊挑選，全可送上。

消息人士爆料，1月29日晚上鵜鶘隊到休士頓踢館，魔術強森打電話到休士頓，向鄧普斯請教兩隊談交易的方式程序。鄧普斯反應並不熱烈，只同意「保持聯絡」。但湖人隊第二天電郵鄧普斯，提出交換球員五種可能方案。

由於鵜鶘隊缺乏正宗控衛，對鮑爾很有興趣。但鮑爾對鵜鶘隊不感興趣，反而中意鳳凰城太陽隊或芝加哥公牛隊。據說湖人隊提供鵜鶘隊鮑爾、庫茲瑪、英格倫、祖巴茲（Ivica Zubac），外加第一輪選秀籤，但鄧普斯沒有回覆。據悉鵜鶘隊老闆交代鄧普斯，立即送走戴維斯或等球季結束都無所謂。

由於湖人隊還想再網羅另一大咖球員，因此不想等球季結束面臨波士頓塞爾特人隊搶人。行家認為，由於戴維斯年薪高達2540萬元，前述四人加起來還不夠，必須再加上畢斯利（Michael Beasley）才行。