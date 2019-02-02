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NBA精彩演出- Paul George狂轟10記三分彈 (2月2日)精彩演出- Russell Westbrook大三元 (2月2日)

NBA／喬治三分連發、衛少連5戰大三元 雷霆滅熱火

2019-02-02 11:58聯合報 記者劉肇育╱即時報導

喬治火力全開，出手23次命中14球，其中包括投進個人生涯新高的10顆三分球。 美...
喬治火力全開，出手23次命中14球，其中包括投進個人生涯新高的10顆三分球。 美聯社
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奧克拉荷馬雷霆今天在作客邁阿密熱火主場的比賽中，靠著明星前鋒喬治（Paul George）與替補後衛施羅德（Dennis Schroder）分別進帳43分與28分，加上主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也有大三元演出，終場以118：102輕取熱火。

雷霆喬治近來手感火燙，在賽前球隊的6連勝中，他有5戰得分在30分以上，今對上熱火更是火力全開，出手23次命中14球，其中包括投進個人生涯新高的10顆三分球。

不過雷霆手感發燙的還不僅喬治，替補上陣的施羅德在第二節一度演出9投9中，其中三分球4投4中的單節24分瘋狂表現，在他與喬治的火力加持下，上半場打完雷霆就已經領先熱火達到19分之多。

在隊友的優異表現下，雷霆主控衛斯特布魯克則是樂當後勤部隊，全場僅出手10次拿下14分，但另外有14助攻12籃板的大三元表現，這也是他連續第5場比賽拿下大三元。

反觀熱火雖然有5人得分上雙，但拿最高分的替補前鋒歐林尼克（Kelly Olynyk）也僅有21分進帳，終場熱火就以16分差距終止2連勝，雷霆則是拿下7連勝。

喬治賽後與韋德交換球衣。 路透
喬治賽後與韋德交換球衣。 路透
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熱火閃電俠韋德（Dwyane Wade）在今天由NBA總裁席佛（Adam Silver）宣布，與獨行俠諾維茨基（Dirk Nowitzki）將以特殊入選的方式加入今年夏洛特全明星賽，而今天賽後韋德也與雷霆喬治交換球衣，繼續進行「告別之旅」。

雷霆熱火喬治
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