NBA／厄文領綠衫軍退尼克 撇轉戰紐約傳聞

2019-02-02 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



厄文（右）在因傷缺席兩戰後於今天歸隊，並且拿下全隊最高的23分外帶10籃板6助攻。 美聯社 分享 facebook

紐約尼克在昨天與達拉斯獨行俠完成7人交易案後，今天在新兵仍未報到得情況下迎戰波士頓塞爾蒂克，其中塞爾蒂克主控厄文（Kyrie Irving）在因傷缺席兩戰後於今天歸隊，並且拿下全隊最高的23分外帶10籃板6助攻，幫助球隊以113：99收下近9場比賽來的第8勝。

塞爾蒂克與尼克近來交易傳聞不斷，不過昨天尼克率先出手與獨行俠完成重大交易案，將球隊一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送往達拉斯，且尼克還傳出可能買斷交易來的幾名球員，在今年夏天以追求勇士杜蘭特（Kevin Durant）與塞爾蒂克厄文為目標。

對於外界謠傳尼克將在今年夏天他跳脫合約後全力招攬他，厄文在賽前受訪時則強調，目前僅將心思放在與綠衫軍一同爭冠上，並尊重尼克的決定，「我認為他們會做出交易就是希望在夏天取得一個有利的位置，所以我會祝福他們。現在只要有球員交易我的名字就會被提及，但我只是試著做一個正常人，做對我家人最好的決定。」

厄文在比賽中也展現絕佳狀態，全場出手20次命中9球拿下23分，塞爾蒂克全隊共有6人得分來到雙位數；反觀尼克在主力轉隊、新兵尚未登場的情況下，雖然諾克斯（Kevin Knox）、多特森（Damyean Dotson）分別拿下21分與22分，但尼克整場比賽都處於落後劣勢，終場也以14分差距吞敗。

尼克總教練費茲戴爾在交易後曾與波爾辛吉斯談過。 美聯社 分享 facebook

對於球隊在昨天做出重大交易，並將培養多時的球隊一哥波爾辛吉斯送走，尼克總教練費茲戴爾（David Fizdale）表示，在交易後曾與波爾辛吉斯好好聊過，球團對於這樣的決定也不曾感到後悔，「短短10天就可能發生很多事情，有時候不是你說了就算，當事情出現分歧的時候，你就可以感受到這個聯盟還是由人所構成的，我們並不是機器人。」