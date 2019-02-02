NBA／未入選明星賽 爵士戈貝爾和媽媽都哭了

2019-02-02 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



爵士法國中鋒戈貝爾（右）是上季年度最佳防守球員，卻沒入選本屆明星賽成一大遺珠。 美聯社 分享 facebook

NBA官方在昨天公布今年夏洛特明星賽球員名單，其中爵士法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）成為本屆一大遺珠，戈貝爾在今天談及此事時表示，母親在得知他落選後哭著打打電話，讓他也難過的流下男兒淚。

戈貝爾本季代表爵士出賽52場，繳出平均15分12.8籃板的亮眼數據，兩項都寫下個人生涯新高，不過在今年夏洛特明星賽先發與替補球員名單中，戈貝爾都未能入選，其中西區唯二入選的中鋒分別為金塊約柯奇（Nikola Jokic）與灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）。

對於再度落選全明星賽，戈貝爾在今天受訪時強調，並沒有得到應有的尊重，他說：「我很驚訝，雖然我知道聯盟有它的運作方式，但這樣的結果讓我覺得很不受尊重，而且不僅是對我，還是對於整個爵士和球團，甚至是這項運動。」

戈貝爾強調，在聯盟各隊教練都在不斷強調防守的情況下，身為去年年度最佳防守球員的他卻未能入選，是非常弔詭的事情，「他們每天都在說防守有多麽重要，靠防守才能贏球，但當他們投票時，卻沒有想到全世界最好的防守球員。」

不僅自己為了落選傷神，戈貝爾透露連母親都因為他的落選而難過不已，自已也跟著落淚，「她哭著打電話給我，這讓我感到相當沮喪。」

老鷹教頭皮爾斯（Lloyd Pierce）則為戈貝爾打抱不平，「他在場上做了很多事，還是全聯盟前3名的防守悍將，最好的火鍋手，然而他依舊未獲得肯定，這讓我覺得他是遭到冷落，他在這個賽季對於球隊的影響力是相當大的。」