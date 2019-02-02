NBA／反對去綠衫軍 戴維斯父親：他們毫無忠誠

2019-02-02 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴維斯的父親在今天受訪時直白表示，不樂見兒子為綠衫軍效力。 美聯社 分享 facebook

紐奧良鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在日前傳出「賣我」傳聞後，吸引聯盟多支球隊的關注，其中波士頓塞爾蒂克正是最積極與鵜鶘接觸的球隊，不過戴維斯的父親在今天受訪時卻直白表示，不樂見兒子為綠衫軍效力，原因就在於他們過去曾拋棄對球隊有功的湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

塞爾蒂克近來傳出積極爭取戴維斯加盟，不過受限於「指定新秀條款」限制，塞爾蒂克在已經擁有厄文（Kyrie Irving）的情況下，必須等到季後厄文跳出合約後才能「解套」，並向鵜鶘提出交易報價。

雖然塞爾蒂克擁有多名年輕潛力球員，仍讓他們被認為有很高的機率獲得與鵜鶘交易的機會，但戴維斯的父親在今天受訪時卻公開表態，不希望兒子為綠衫軍效力，更批評該隊是一支對球員毫無忠誠可言的球隊。

戴維斯的父親指出，在前幾個賽季發生了塞爾蒂克將對球隊有功的湯瑪斯交易事件後，他就對於這支球隊感到相當失望，「在我目睹了塞爾蒂克對湯瑪斯的作為後，我永遠都不希望我兒子為他們效力，因為這支球隊對於球員毫無忠誠，湯瑪斯可是為球隊付出了一切，但隨後他卻被交易出去。」

老戴維斯接著表示，這僅是代表個人意見，但過去幾年他確實沒有在塞爾蒂克身上看到任何「忠誠」；而根據美國媒體報導，老戴維斯的意見將在戴維斯決定未來動向中有著相當份量，而日前也傳出戴維斯仍把湖人列為第一考慮，即使最終仍被交易到波士頓，也可能只是「過水」。