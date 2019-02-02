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NBA／公牛釋出安東尼 還助雷霆省2.2億豪華税

2019-02-02 09:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

公牛今天釋出安東尼，讓他成為完全自由球員。 美聯社
公牛今天釋出安東尼，讓他成為完全自由球員。 美聯社
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芝加哥公牛近來「善行」不斷，除了日前與休士頓火箭交易來「燙手甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），並在今天將他釋出，讓他成為完全自由球員外，還與雷霆交易來盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot），讓雷霆省下730萬美元（約台幣2.24億元）的豪華稅。

公牛在日前與火箭達成交易案，換回已與前東家分道揚鑣多時的安東尼（Carmelo Anthony ）以及迪布萊爾（Jon Diebler）選秀簽約權和部分現金，讓「甜瓜人生」順利落幕；而今天公牛球團更宣布將安東尼釋出，在度過合約澄清期後，安東尼就能自行選擇下一個他想效力的球隊。

而根據美國媒體報導，好友詹姆斯（LeBron James）所在的湖人仍是安東尼所考慮的選項之一，不過近來湖人傳出積極爭取交易鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），在交易如果達成可能會牽涉到球隊多名球員的情況下，湖人將優先處理戴維斯的交易案，再考慮是否與安東尼簽約。

不過在昨天從腹股溝傷勢中復出的詹姆斯，本季已經多次表達希望湖人簽下安東尼的想法，假使最終湖人無法如願交易來戴維斯，他們也可能會為安東尼清出一個名單空間與他簽約。

此外，公牛還在今天與雷霆達成一筆交易案，公牛將一個2020年受保護的次輪選秀權交易到雷霆，換回雷霆盧瓦烏和部分現金，這可以讓雷霆省下730萬美元的豪華税。

安東尼雷霆湖人
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