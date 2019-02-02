親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

別讓祝融來圍爐 過年用火5件事不能「旺」

肢解6大塊！只因感情糾紛 女遭男友勒斃鐵鋸分屍

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己
健行筆記日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】
NBA賽事精華- 湖人 vs. 快艇 (2月1日)賽事懶人包 (2月1日)

NBA／最強歐陸組合再等等 庫班：波爾辛吉斯擬整季缺席

2019-02-02 09:17聯合報 記者劉肇育╱即時報導

達拉斯獨行俠在昨天與紐約尼克完成牽涉多名主力球員的7人交易案，獲得尼克一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）助拳，雖然他與唐西奇（Luka Doncic）的歐陸組合毫無疑問將成為一大賣點，但獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）在今天透露，仍在養傷中的波爾辛吉斯可能缺席本季所有賽事。

獨行俠在昨天的交易案中不惜重本，一口氣交易出三名先發球員與兩個未來首輪選秀權，換回本季因爲膝蓋傷勢仍在休養中的尼克一哥波爾辛吉斯，加上原有的唐西奇與諾維茨基（Dirk Nowitzki），組成了最強的歐陸球員連線。

不過根據「ESPN」今天報導，獨行俠老闆庫班在今天受訪時透露，波爾辛吉斯本季可能不會披上獨行俠戰袍出戰任何一場比賽，展示獨行俠球團對於他的重視。

波爾辛吉斯在季後將成為受限自由球員，獨行俠將必須對他提出報價合約，也擁有匹配所有球隊報價的優先權，這也代表獨行俠有很大的自信能夠把波爾辛吉斯留在陣中，甚至是在明年季後與他簽下一張5年總價1.58億美元的頂級合約。

根據聯盟消息指出，波爾辛吉斯對於被交易到獨行俠一事感到相當興奮，原因就在於能夠與被他視為偶像之一的諾維茨基以及本季新人王熱門人選唐西奇合作。

尼克則可能將剛交易來的幾名球員陸續買斷，包括中鋒喬丹（DeAndre Jordan）與射手馬修斯（Wesley Matthews），這將能讓他在們季候清出超過7400萬美元的薪資空間，預計能招攬兩名頂級球星加入，其中勇士杜蘭特（Kevin Durant）就傳出是尼克鎖定的對象之一。

波爾辛吉斯尼克諾維茨基
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

尼克清薪資一本滿足 獨行俠豪賭拼未來MVP連線

2019-02-02 07:00

戴維斯搶人大戰 尼克有可能成為黑馬！

2019-02-02 07:00

NBA／賣我意識高漲 布萊恩：球員有權掌握命運

2019-02-01 23:58

NBA／詹皇憶缺賽期很難受：不是來球場穿西裝的

2019-02-01 23:52

NBA／柯瑞41分沒用 勇士中止11連勝

2019-02-01 23:59

NBA／復出首戰準大三元 詹皇：僅恢復八成

2019-02-01 19:48

「新春賀歲」 2019NBA春節轉播表

2019-02-01 18:30

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／史帝芬森出拐 快艇中鋒：基努李維下手更重

2019-02-01 17:30

NBA／詹皇復出快艇早猜到 隊友讚：帶回超能力

2019-02-01 17:15

NBA／今日戰績表 詹皇復出湖人就贏球

2019-02-01 16:31

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

NBA／柯瑞關鍵時刻失靈 76人中斷勇士11連勝

2019-02-01 15:07

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

發展聯盟最偉大球員 英格倫堅持追夢

2019-01-30 11:40

拋交易請求震撼彈 戴維斯下一站在何處

2019-01-29 09:30

戴維斯心向湖人有隱情 鵜鶘悲慘結局已註定

2019-01-29 07:00

底薪球員來來去去 火箭頻繁交易背後細節分析

2019-01-25 12:03

巴特勒成新一代難搞王 領袖風範遠不及羅斯

2019-01-25 07:00

哈登進入喬丹、布萊恩境界 可望蟬聯年度MVP

2019-01-23 07:00

小加索最適合塞爾蒂克 甜瓜有3去處可重生

2019-01-23 07:00

18助攻屠龍只是暫時止穩 厄文領導氣度仍是問號

2019-01-18 07:00

2019年NBA選秀 杜克三星可望包辦前三順位

2019-01-18 07:00

四大熱門交易傳聞 史密斯最可能、林書豪最難動

2019-01-17 07:00

卡珍斯復出在即 勇士速成家庭能馬上翻身？

2019-01-15 07:00

高薪低就自毀前程 帕森斯想再起心態要改

2019-01-11 07:00

超年輕就上位的總教練 真是戰績特效藥？

2019-01-10 07:00

巫師少壯派翻「牆」而出 雙槍時代將成過去

2019-01-09 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞關鍵時刻失靈 76人中斷勇士11連勝

2019-02-01 15:07

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

NBA／詹皇復出快艇早猜到 隊友讚：帶回超能力

2019-02-01 17:15

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

NBA／史帝芬森出拐 快艇中鋒：基努李維下手更重

2019-02-01 17:30

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

尼克清薪資一本滿足 獨行俠豪賭拼未來MVP連線

2019-02-02 07:00

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

亞足賽／阿里進球破紀錄 卡達踢垮日本奪首冠

2019-02-02 00:02

中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00

「新春賀歲」 2019NBA春節轉播表

2019-02-01 18:30

中職／味全與聯盟開幕僚協商 年後拜會提企劃

2019-02-01 16:35

MLB／林子偉返美備戰 本季穿回5號球衣

2019-02-01 12:31

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23

戴維斯搶人大戰 尼克有可能成為黑馬！

2019-02-02 07:00

NBA／柯瑞41分沒用 勇士中止11連勝

2019-02-01 23:59

棒球／崇越南下仍在協商 高市政府樂觀其成

2019-02-01 17:38

MLB／重返美職 王維中加盟運動家獲大聯盟春訓

2019-02-02 08:15

中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

棒球／甲組球隊登錄截止 今年新增1支大學隊

2019-02-01 16:09

MLB／復健進度延後 大谷翔平趕不上開幕日

2019-02-01 10:53

中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42

SBL／職業化重新運轉 政府、球團準備好了？

2019-02-01 11:19

NBA／復出首戰準大三元 詹皇：僅恢復八成

2019-02-01 19:48

NBA／詹皇復出首戰就加班 湖人洛城內戰獲勝

2019-02-01 23:52

職業籃球拚重生 張景森：年底開打是目標

2019-02-01 15:15

NBA／賣我意識高漲 布萊恩：球員有權掌握命運

2019-02-01 23:58

超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00

超級盃／世代對決 四分衛差17歲、教頭差33歲

2019-02-01 18:15

棒球／今年春季聯賽變革 大學隊先打爭8個晉級名額

2019-02-01 18:36

SBL／梅奧參戰三分球大賽 土洋聯手灌籃大賽

2019-02-01 16:07

中職／龍隊高層 年後見吳志揚

2019-02-01 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top