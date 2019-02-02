NBA／最強歐陸組合再等等 庫班：波爾辛吉斯擬整季缺席

2019-02-02 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



達拉斯獨行俠在昨天與紐約尼克完成牽涉多名主力球員的7人交易案，獲得尼克一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）助拳，雖然他與唐西奇（Luka Doncic）的歐陸組合毫無疑問將成為一大賣點，但獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）在今天透露，仍在養傷中的波爾辛吉斯可能缺席本季所有賽事。

獨行俠在昨天的交易案中不惜重本，一口氣交易出三名先發球員與兩個未來首輪選秀權，換回本季因爲膝蓋傷勢仍在休養中的尼克一哥波爾辛吉斯，加上原有的唐西奇與諾維茨基（Dirk Nowitzki），組成了最強的歐陸球員連線。

不過根據「ESPN」今天報導，獨行俠老闆庫班在今天受訪時透露，波爾辛吉斯本季可能不會披上獨行俠戰袍出戰任何一場比賽，展示獨行俠球團對於他的重視。

波爾辛吉斯在季後將成為受限自由球員，獨行俠將必須對他提出報價合約，也擁有匹配所有球隊報價的優先權，這也代表獨行俠有很大的自信能夠把波爾辛吉斯留在陣中，甚至是在明年季後與他簽下一張5年總價1.58億美元的頂級合約。

根據聯盟消息指出，波爾辛吉斯對於被交易到獨行俠一事感到相當興奮，原因就在於能夠與被他視為偶像之一的諾維茨基以及本季新人王熱門人選唐西奇合作。

尼克則可能將剛交易來的幾名球員陸續買斷，包括中鋒喬丹（DeAndre Jordan）與射手馬修斯（Wesley Matthews），這將能讓他在們季候清出超過7400萬美元的薪資空間，預計能招攬兩名頂級球星加入，其中勇士杜蘭特（Kevin Durant）就傳出是尼克鎖定的對象之一。