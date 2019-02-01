親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

G哥山難省思：免於不合理受罰 只能依賴政府善意？

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 列車全面停駛

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己
健行筆記日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】
NBA賽事精華- 76人 vs. 勇士 (2月1日)今日五大好球 (2月1日)

NBA／今日戰績表 詹皇復出湖人就贏球

2019-02-01 16:31聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

獨行俠 89:93 活塞

溜馬 100:107 魔術

公鹿 105:92 暴龍

籃網 114:117 馬刺

76人 113:104 勇士

湖人 123:120(OT) 快艇

美聯社
美聯社
分享

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 灰熊 vs. 黃蜂

08:30 塞爾蒂克 vs. 尼克

09:00 雷霆 vs. 熱火 (緯來體育台)

10:00 老鷹 vs. 爵士

11:00 火箭 vs. 金塊 (愛爾達體育1台、Eleven Sports1台))

NBA戰績排行

體育
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

NBA／柯瑞關鍵時刻失靈 76人中斷勇士11連勝

2019-02-01 15:07

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

NBA／戴維斯不再為鵜鶘出賽？ 教練：很難講

2019-02-01 00:02

NBA／唐西奇密會柯瑞 經紀人：要他體驗偉大

2019-01-31 17:40

NBA／「史上最佳」爭論 歐尼爾：不該遺忘布萊恩

2019-01-31 17:15

NBA／灰熊、灰狼之戰另類焦點 公牛4舊將再聚首

2019-01-31 16:45

NBA／今日戰績表 諾威茨基本季新高送尼克11連敗

2019-01-31 16:27

NBA／命中率冠聯盟 馬刺伯坦斯盼參與三分球大賽

2019-01-31 16:15

NBA／延長賽演絕殺秀 唐斯：籃球之神眷顧

2019-01-31 15:35

NBA／等了4戰終於上場 康特親吻球場

2019-01-31 14:59

NBA／鵜鶘不急於交易戴維斯 湖人搶大咖受阻

2019-01-31 12:36

NBA／鎖定三分球賽冠軍 里拉德：要贏柯瑞兄弟

2019-01-31 11:57

NBA／真的撕破臉？ 鵜鶘刪除戴維斯介紹影片

2019-01-31 11:38

NBA／不受傷兵、流言干擾 綠衫軍大勝黃蜂32分

2019-01-31 11:13

發展聯盟最偉大球員 英格倫堅持追夢

2019-01-30 11:40

拋交易請求震撼彈 戴維斯下一站在何處

2019-01-29 09:30

戴維斯心向湖人有隱情 鵜鶘悲慘結局已註定

2019-01-29 07:00

底薪球員來來去去 火箭頻繁交易背後細節分析

2019-01-25 12:03

巴特勒成新一代難搞王 領袖風範遠不及羅斯

2019-01-25 07:00

哈登進入喬丹、布萊恩境界 可望蟬聯年度MVP

2019-01-23 07:00

小加索最適合塞爾蒂克 甜瓜有3去處可重生

2019-01-23 07:00

18助攻屠龍只是暫時止穩 厄文領導氣度仍是問號

2019-01-18 07:00

2019年NBA選秀 杜克三星可望包辦前三順位

2019-01-18 07:00

四大熱門交易傳聞 史密斯最可能、林書豪最難動

2019-01-17 07:00

卡珍斯復出在即 勇士速成家庭能馬上翻身？

2019-01-15 07:00

高薪低就自毀前程 帕森斯想再起心態要改

2019-01-11 07:00
看更多

熱門文章

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

NBA／柯瑞關鍵時刻失靈 76人中斷勇士11連勝

2019-02-01 15:07

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

棒球／辜仲諒培養彭政閔目標 變成世界級總教練

2019-01-31 19:31

NBA／灰熊、灰狼之戰另類焦點 公牛4舊將再聚首

2019-01-31 16:45

NBA／戴維斯不再為鵜鶘出賽？ 教練：很難講

2019-02-01 00:02

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

MLB／洛磯留下亞瑞納多 年薪破薪資仲裁紀錄

2019-02-01 09:11

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

棒球／辜仲諒強調台灣優先 中華絕對要打敗南韓

2019-01-31 17:43

NBA／國王教頭讚2新秀 林書豪穩定輸出難救老鷹

2019-02-01 00:07

SBL／中華籃協暫緩懲處 麥班達禁賽取消

2019-01-31 19:06

中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00

棒球／扳倒南韓 辜仲諒的最大夢想

2019-01-31 23:58

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

棒球／與棒協簽約 吳志揚提明星賽改中職vs.中華

2019-01-31 23:51

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

MLB／林子偉返美備戰 本季穿回5號球衣

2019-02-01 12:31

中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03

國標舞／52年前曾跳舞給蔣中正看 楚奧茲：當下不知情

2019-01-31 18:19

棒球／中職組訓賽全包 12強賽仍由棒協主辦

2019-01-31 19:03

中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42

MLB／復健進度延後 大谷翔平趕不上開幕日

2019-02-01 10:53

SBL／職業化重新運轉 政府、球團準備好了？

2019-02-01 11:19

棒球／中華隊總教練 吳志揚：最晚4月中產生

2019-01-31 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top