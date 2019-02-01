NBA／戈貝爾、米契爾成遺珠 爵士主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



NBA今天公布全明星賽由各隊總教練索票選產生的東西區各7為替補球員名單，爵士雙人組米契爾（Donovan Mitchell）與戈貝爾（Rudy Gobert）都成為遺珠，爵士主帥史奈德（Quin Snyder）對子弟兵沒能入選抱不平，直言這是顯示出全明星賽投票機制的缺陷。

其餘遺珠部分，還有十分受到球迷支持的獨行俠超級新人唐西奇（Luka Doncic）、灰狼「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）及勇士前鋒格林（Draymond Green）等人，都是名單公布後多數人認為應入選而未入選的球員。

「戈貝爾毫無疑問地應該入選全明星賽。」史奈德受訪時說，「他是聯盟中在球場上最具影響力的球員之一，這是每個人都能看到的，不是我的主觀判斷，這顯示出整個全明星賽投票機制的缺陷。」

史奈德認為，考量入選全明星賽球員應該要把防守價值也考慮進去，而不是只給得分能力高的球員，他說：「我們總在説防守的價值應該要被考慮進去，但當我們真有機會去獎勵防守球員時，卻一再把機會給了得分好手，戈貝爾是聯盟中最出色的防守球員。」

同樣成為遺珠的米契爾隨後轉發了這條推特，寫下「聯盟應該公開教練的票選結果。」，不過他很快將這則發文刪除。