NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍雙主力熄火，公鹿在字母哥帶領下多點開花贏球，續居聯盟龍頭。 美聯社 分享 facebook

在東區戰績榜排名前2名的密爾瓦基公鹿與多倫多暴龍今天交鋒，其中暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）雖然轟進個人本季次高的28分，但在雙槍雷納德（Kawhi Leonard）與羅瑞（Kyle Lowry）熄火的情況下，以92：105不敵多點開花的公鹿。

公鹿與暴龍在今天賽前僅有0.5場勝差，只要暴龍贏球就能奪得東區龍頭寶座，不過暴龍今天先發球員除了席亞康外皆受制於公鹿防守，雙槍雷納德與羅瑞合計出手31次僅命中11球，其中雷納德還在第四節頻頻在禁區裡挨鍋。

反觀公鹿今天先發五虎全數得分上雙，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅上場28分鐘就拿下19分9籃板5助攻4抄截2阻攻的全能成績，加上替補出發的希爾（Geroge Hill）與威爾森（D.J. Wilson）也都有雙位數進帳，助公鹿在第三節一度就取得24分領先優勢，終場也以13分差距收下近12場比賽以來的第10勝。

公鹿贏下這場比賽後，以37勝13敗繼續在聯盟戰績榜穩居龍頭寶座，且將與暴龍勝差拉開到1.5場，根據「ESPN」統計數據，包括本季在內，公鹿隊史曾有3次在例行賽前50場打完後戰績領先全聯盟，其中前兩次公鹿都闖進總冠軍賽，並在1971年拿下隊史首座總冠軍。