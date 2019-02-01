NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



達拉斯獨行俠與紐約尼克今天完成牽涉多名主力球員的7人交易案，導致獨行俠在與底特律活塞之戰出現人手短缺的狀況，在超級新秀唐西奇（Luka Doncic）也因外左腳踝受傷缺陣的情況下，前三節一路領先的獨行俠卻在末節遭對手逆轉，以89：93吞敗。

獨行俠今天送出主力中鋒喬丹（DeAndre Jordan）、主控史密斯（Dennis Smith Jr.）與射手馬修斯（Wesley Matthews）三名先發球員，加上來自尼克的新援仍未報到的情況下，今天出戰活塞只能以替補陣容應戰。

在唐西奇也因為左腳踝傷勢缺陣的情況下，獨行俠先發陣容中僅存的巴恩斯（Harrison Barnes）今天也挑起勝負重任，他全場進帳27分7籃板4助攻，幫助獨行俠在前三節一路保持領先。

不過末節獨行俠卻出現進攻無預警熄火的狀況，單節僅進帳19分，反觀一路在後追趕的活塞在雙塔葛里芬（Blake Griffin）、佐蒙德（Andre Drummond）與後衛傑克森（Reggie Jackson）領軍下，在比賽最後2分鐘逆轉戰局，反倒以4分差距終止2連敗。

活塞葛里芬與佐蒙德分別拿下24分10籃板6助攻與24分20籃板，也分別寫下新的隊史紀錄，葛里芬在1月份總得分為445分創下活塞隊史例行賽單月新高，而完成個人本季第8次「雙20」的佐蒙德，則是在今天賽後榮登活塞隊史進攻籃板王。