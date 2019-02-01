親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

台灣首對成功分割連體嬰 42歲哥哥忠仁昨昏倒今猝逝

摩天樓狂飆大時代：紐約征服天空的「世界奇觀」？

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己
健行筆記黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】環台北天際線內環線東南段 南區茶鄉大縱走「壯」字段
NBA焦點球員- Blake Griffin & Andre Drummond (2月1日)Derrick Rose轟下生涯新高50分

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31聯合報 記者劉肇育╱即時報導

達拉斯獨行俠與紐約尼克今天完成牽涉多名主力球員的7人交易案，導致獨行俠在與底特律活塞之戰出現人手短缺的狀況，在超級新秀唐西奇（Luka Doncic）也因外左腳踝受傷缺陣的情況下，前三節一路領先的獨行俠卻在末節遭對手逆轉，以89：93吞敗。

獨行俠今天送出主力中鋒喬丹（DeAndre Jordan）、主控史密斯（Dennis Smith Jr.）與射手馬修斯（Wesley Matthews）三名先發球員，加上來自尼克的新援仍未報到的情況下，今天出戰活塞只能以替補陣容應戰。

在唐西奇也因為左腳踝傷勢缺陣的情況下，獨行俠先發陣容中僅存的巴恩斯（Harrison Barnes）今天也挑起勝負重任，他全場進帳27分7籃板4助攻，幫助獨行俠在前三節一路保持領先。

不過末節獨行俠卻出現進攻無預警熄火的狀況，單節僅進帳19分，反觀一路在後追趕的活塞在雙塔葛里芬（Blake Griffin）、佐蒙德（Andre Drummond）與後衛傑克森（Reggie Jackson）領軍下，在比賽最後2分鐘逆轉戰局，反倒以4分差距終止2連敗。

活塞葛里芬與佐蒙德分別拿下24分10籃板6助攻與24分20籃板，也分別寫下新的隊史紀錄，葛里芬在1月份總得分為445分創下活塞隊史例行賽單月新高，而完成個人本季第8次「雙20」的佐蒙德，則是在今天賽後榮登活塞隊史進攻籃板王。

活塞葛里芬尼克

相關新聞

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年納許與諾佬

2019-02-01 09:30

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

NBA／戴維斯不再為鵜鶘出賽？ 教練：很難講

2019-02-01 00:02

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

NBA／唐西奇密會柯瑞 經紀人：要他體驗偉大

2019-01-31 17:40

NBA／「史上最佳」爭論 歐尼爾：不該遺忘布萊恩

2019-01-31 17:15

NBA／灰熊、灰狼之戰另類焦點 公牛4舊將再聚首

2019-01-31 16:45

NBA／今日戰績表 諾威茨基本季新高送尼克11連敗

2019-01-31 16:27

NBA／命中率冠聯盟 馬刺伯坦斯盼參與三分球大賽

2019-01-31 16:15

NBA／延長賽演絕殺秀 唐斯：籃球之神眷顧

2019-01-31 15:35

NBA／等了4戰終於上場 康特親吻球場

2019-01-31 14:59

NBA／鵜鶘不急於交易戴維斯 湖人搶大咖受阻

2019-01-31 12:36

NBA／鎖定三分球賽冠軍 里拉德：要贏柯瑞兄弟

2019-01-31 11:57

NBA／真的撕破臉？ 鵜鶘刪除戴維斯介紹影片

2019-01-31 11:38

NBA／不受傷兵、流言干擾 綠衫軍大勝黃蜂32分

2019-01-31 11:13

NBA／單場送6阻攻 哈勒戴：釋放心裡的戴維斯

2019-01-31 10:51

NBA／擔任新秀隊教練 諾維茨基要唐西奇皮繃緊

2019-01-31 10:33

NBA／不怕成交易籌碼 鮑爾、庫茲瑪正面看待

2019-01-31 10:02

NBA／缺席洛城內戰 詹皇暴風雨前寧靜言論惹議

2019-01-31 09:29

發展聯盟最偉大球員 英格倫堅持追夢

2019-01-30 11:40

拋交易請求震撼彈 戴維斯下一站在何處

2019-01-29 09:30

戴維斯心向湖人有隱情 鵜鶘悲慘結局已註定

2019-01-29 07:00

底薪球員來來去去 火箭頻繁交易背後細節分析

2019-01-25 12:03

巴特勒成新一代難搞王 領袖風範遠不及羅斯

2019-01-25 07:00

哈登進入喬丹、布萊恩境界 可望蟬聯年度MVP

2019-01-23 07:00

小加索最適合塞爾蒂克 甜瓜有3去處可重生

2019-01-23 07:00

18助攻屠龍只是暫時止穩 厄文領導氣度仍是問號

2019-01-18 07:00

2019年NBA選秀 杜克三星可望包辦前三順位

2019-01-18 07:00

四大熱門交易傳聞 史密斯最可能、林書豪最難動

2019-01-17 07:00

卡珍斯復出在即 勇士速成家庭能馬上翻身？

2019-01-15 07:00

高薪低就自毀前程 帕森斯想再起心態要改

2019-01-11 07:00

超年輕就上位的總教練 真是戰績特效藥？

2019-01-10 07:00

巫師少壯派翻「牆」而出 雙槍時代將成過去

2019-01-09 07:00

熱火燒不盡 邁阿密下一步該「坦克」嗎？

2019-01-08 10:30

Sources Said？ 媒體諜報文化與NBA爆料大戰

2019-01-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

NBA／林書豪11分5助攻 老鷹慘敗國王22分

2019-01-31 13:22

NBA／唐西奇密會柯瑞 經紀人：要他體驗偉大

2019-01-31 17:40

NBA／鵜鶘不急於交易戴維斯 湖人搶大咖受阻

2019-01-31 12:36

林書豪垃圾時間拚身價 老鷹防守大有問題

2019-01-31 13:54

NBA／灰熊、灰狼之戰另類焦點 公牛4舊將再聚首

2019-01-31 16:45

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

NBA／命中率冠聯盟 馬刺伯坦斯盼參與三分球大賽

2019-01-31 16:15

中職／當年選秀梯次 彭政閔打19年1人抵另4人

2019-01-31 15:36

NBA／老鷹慘敗 林書豪連5場得分上雙本季最長

2019-01-31 13:39

NBA／等了4戰終於上場 康特親吻球場

2019-01-31 14:59

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年納許與諾佬

2019-02-01 09:30

棒球／辜仲諒培養彭政閔目標 變成世界級總教練

2019-01-31 19:31

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／延長賽演絕殺秀 唐斯：籃球之神眷顧

2019-01-31 15:35

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

中職／16年前抗韓超緊張 彭政閔竟也看錯暗號

2019-01-31 13:21

日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31

NBA／戴維斯不再為鵜鶘出賽？ 教練：很難講

2019-02-01 00:02

跆拳道／莊佳佳接桃市體育局長：本以為是詐騙

2019-01-31 16:05

棒球／辜仲諒強調台灣優先 中華絕對要打敗南韓

2019-01-31 17:43

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

中職／恰恰卸下戰袍 熱血主播徐展元憶當年

2019-01-31 15:52

MLB／有興趣是真是假？ 教士尚未接觸馬恰多

2019-01-31 14:00

MLB／洛磯留下亞瑞納多 年薪破薪資仲裁紀錄

2019-02-01 09:11

SBL／中華籃協暫緩懲處 麥班達禁賽取消

2019-01-31 19:06

NBA／國王教頭讚2新秀 林書豪穩定輸出難救老鷹

2019-02-01 00:07

SBL／首次明星賽選秀直播 錢薇娟、羅興樑世代傳承

2019-01-31 14:36

MLB／新球季訂高標 柳賢振：健康拿20勝

2019-01-31 13:21

棒球／扳倒南韓 辜仲諒的最大夢想

2019-01-31 23:58

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

棒球／與棒協簽約 吳志揚提明星賽改中職vs.中華

2019-01-31 23:51

NBA／今日戰績表 諾威茨基本季新高送尼克11連敗

2019-01-31 16:27

棒球／中職組訓賽全包 12強賽仍由棒協主辦

2019-01-31 19:03

國標舞／52年前曾跳舞給蔣中正看 楚奧茲：當下不知情

2019-01-31 18:19

棒球／中華隊總教練 吳志揚：最晚4月中產生

2019-01-31 20:12

日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top