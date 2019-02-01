NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為波爾辛吉斯賭身家

2019-02-01 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



紐約尼克今天在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）向球團提出交易申請後，迅速做出與達拉斯獨行俠進行7人交易的決定，雖然在這筆交易案後球隊頓失重心，不過尼克也因此獲得史密斯（Dennis Smith Jr.）與兩個未來首輪選秀權等建隊資源，且球團還擬買斷喬丹（DeAndre Jordan）與馬修斯（Wesley Matthews）的合約，放眼今夏自由市場。

尼克本季在波爾辛吉斯因膝傷缺陣的情況下，開季前50場比賽僅拿下10勝在全聯盟敬陪末座，雖然近來尼克球團一度傳出有意透過交易換取鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），不過今天波爾辛吉斯卻化主動為被動，先向尼克球團提出交易請求，並且在短短幾小時內就確定將轉披獨行俠戰袍。

根據美國媒體報導，過去就被封為諾維茨基（Dirk Nowitzki）接班人的波爾辛吉斯，對於轉戰獨行俠一事抱持著高度期待，不僅是因為能夠在諾維茨基退役前與他合作，更重要得是本季打出新人王表現的唐西奇，也是他相當欣賞的球員。

尼克雖然在這筆交易案中失去了球隊一哥與主力射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.），但換回本季表現空間受到壓縮的後衛潛力股史密斯以及兩個未來首輪選秀權，算是為未來建隊換回了充足的資源。

至於喬丹與馬修斯兩名沙場老將， 則可能面臨合約遭買斷的狀況，這將讓尼克在今年夏天擁有超過7000萬美元的薪資空間，足以引進兩名頂薪球員，而目前也有不少球隊已經在等待兩人遭買斷後與之簽約，其中飽受傷病問題所苦的火箭就傳出已相中馬修斯，而本季仍有平均雙十數據的喬丹，肯定會引發另一波搶人大戰。

反觀，獨行俠雖然在這筆交易案中獲得夢寐以求的波爾辛吉斯與唐西奇組合，但交易是否划算還必須端看波爾辛吉斯的傷勢與復出後狀態，如他能找回傷前身手，獨行俠重返季後賽之日將愈來愈近。