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NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

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NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年納許與諾佬

2019-02-01 09:30聯合報 記者劉肇育╱即時報導

獨行俠偏愛歐洲球員，交易過後將以唐西奇(左)與波爾辛吉斯為核心，希望能複製當年納...
獨行俠偏愛歐洲球員，交易過後將以唐西奇(左)與波爾辛吉斯為核心，希望能複製當年納許與諾佬的組合。 美聯社
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紐約尼克近日一度傳出有意拿出球隊一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與紐奧良鵜鶘進行戴維斯（Anthony Davis）的交易談判，不過今天卻意外傳來已與達拉斯獨行俠完成牽涉7名球員的交易案，其中波爾辛吉斯與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）將轉戰達拉斯與唐西奇（Luka Doncic）合作，而喬丹（DeAndre Jordan）與史密斯（Dennis Smith Jr.）則轉戰大蘋果。

在近日鵜鶘戴維斯放出「賣我」消息後，尼克一度傳出是最積極爭取戴維斯加盟的球隊之一，而他們的最大籌碼正是本季因膝傷仍一場都未打的一哥波爾辛吉斯，不過在今天卻傳來尼克已與獨行俠完成牽涉多名主力球員的7人交易案。

這筆交易案中尼克將波爾辛吉斯、小哈德威、柯特尼˙李（Courtney Lee）與柏克（Trey Burke）交易到獨行俠，換回本季才轉戰達拉斯的明星中鋒喬丹以及後衛史密斯、射手馬修斯（Wesley Matthews）與兩個未來首輪選秀籤。

對於在今天完成讓各界震驚的交易案，尼克總經理佩瑞（Scott Perry）說：「賽季進行到此刻，我們按照慣例不斷在搜尋潛在的交易機會，在今天波爾辛吉斯向球隊提出交易申請後，我們認為這筆交易案將會讓我們取得進步，我對此充滿信心，感謝轉隊的球員對我們的貢獻，也祝福他們。」

雖然波爾辛吉斯本季至今仍一場未打，不過獨行俠過去曾靠著奈許（Steve Nash）與諾維茨基（Dirk Nowitzki）兩名非美籍球員打出佳績，讓球團也相當看好波爾辛吉斯與唐西奇的這組歐洲前後場組合。

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在今天出戰活塞的賽前說：「我們認為波爾辛吉斯是一位有十足潛力的年輕球員，他在很多層面上與諾維茨基是非常相似的，現在我們的狀況就有點像是當年的諾維茨基與奈許，區別在於兩人的身高都比當年更高一點。」

波爾辛吉斯尼克諾維茨基

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