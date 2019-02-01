羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

本週聯盟最夯的消息莫過於鵜鶘當家球星戴維斯(Anthony Davis)宣布不會續約，要求鵜鶘交易的震撼彈。目前更傳出鵜鶘球團打算不在再讓戴維斯上陣，賽前介紹影片也不見戴維斯身影，看來雙方人馬已決裂。雖說鵜鶘不急著交易，但市場上沸沸揚揚指向湖人是最有可能和鵜鶘完成交易的球隊。

除了戴維斯和詹姆斯(LeBron James)同屬同經紀人保羅外，鵜鶘也傳出對鮑爾(Lonzo Ball)有著高度興趣，甚至想要庫茲瑪(Kyle Kuzma)、祖巴茲(Ivica Zubac)、英格倫(Brandon Ingram)通包。雖然戴維斯在當今聯盟無疑是相當有主宰力的全能長人，拿來搭配詹皇，作為下一代紫金核心的畫面也很精美，但是湖人這幾年培養的小將一直輸出倒也頗為可惜。

要是能一口氣換進庫茲瑪(0號)、鮑爾(2號)、英格倫(14號)等年輕好手，對小市場球隊的鵜鶘來說未必不是一件好事。 歐新社資料照片 分享 facebook

當初為了空出更多位置給鮑爾(Lonzo Ball)，湖人選擇清掉更有投籃天賦的羅素(D'Angelo Russell)，為了迎接詹皇降臨洛杉磯的薪資考量，也不得不白白放走藍道(Julius Randle)，結果這兩人現今在籃網、鵜鶘，紛紛繳出生涯最佳成績。

羅素心態更成熟 投籃選擇更穩定

羅素本季帶領籃網打出外界預料之外的驚奇，目前以28勝24敗暫居東區第六。羅素比起在湖人時期更為沉穩，不僅是球場上的判斷，在接受訪問的應對，學習承擔責任，成為一隻年輕球隊的領頭羊，進步幅度有目共睹。

羅素一月份成為東區投進三分球顆數最多的球員，他的中長距離投籃穩定度的提昇迫使防守者得擴大範圍去面對羅素，也讓他能有更多突破空間去揮灑、作出擋拆的傳切投之變化。

羅素(左)當年在湖人偷拍楊恩事件讓他遭到隊友和球迷的厭惡，不過他轉到籃網之後，卻成為球隊最重要的射手與亞特金森(右)的愛將！ 美聯社 分享 facebook

羅素大學時期本來就是名進攻火力相當凶猛的控衛，大學一年的數據是19.3分5.7籃板5助攻。貴為2015年選秀榜眼，初進聯盟之時羅素花了一段時間適應聯盟生態，和球隊定位，當時他的心態相對現在也過於自負，更在老大布萊恩(Kobe Bryant)退休之後，沒有心靈導師的帶領。當時年輕的湖人雖偶有進攻亮點，卻沒有堅強防守作為後盾，連續兩季只拿下難堪的17、26勝。

2017年選秀之際，鮑爾話題炒的很兇，湖人寧願賭在一個新秀身上，也不願再多給邁向三年級的羅素機會。經歷臨時才被告知交易發生，羅素意識到職業運動的現實。來到籃網後便更努力想證明自己的身手，雖然上季飽受傷勢困擾，只出賽48場，但無損他堅定的企圖心。

本季健康出發的他51場先發，繳出19.5分6.4助攻3.8籃板，三分球37.6%，個人效率值以及真實命中率都是生涯最佳表現，對比鮑爾本季在詹皇加入後適應不良，場均9.9分5.3籃板5.4助攻，三分線32.9%命中率的成績相較，說打腫湖人制服組的臉也不為過。

籃網連續三年例行賽不到30勝，本季進行六成賽程，勝場數卻已追平上季。籃網沒有一名真正夠格的巨星，卻打出如丁威迪(Spencer Dinwiddie)的超級板凳，優質藍領的艾倫(Jarrett Allen)，還不算在傷兵名單中的勒佛特(Caris LeVert)。這些年輕球員經過被打爆的磨練，攻防兩端不斷地吸收經驗、成長，如今更有本季羅素的蛻變，籃網已慢慢成為不可忽視的球隊。

鵜鶘遲早留不住戴維斯，既然賣我風波提早上演，那麼鵜鶘高層趁機好好檢視一番交易籌碼，或許還可借鏡籃網打出無球星壓陣的高性價比戰力。

藍道就像一頭野獸 不到千萬年薪物超所值

湖人去年夏天宣稱由於迎接詹姆斯的薪資考量，不得不空手放走藍道，也祝福他能有更好的發揮。結果今年果真成為藍道成生涯轉捩點，季前和鵜鶘簽下一紙1+1年約1800萬的合約，對比他本季爆發繳出19.9分9籃板3助攻的表現，簡直物超所值。

藍道(右)在禁區的威力就像一頭兇猛的野獸，他跟戴維斯(左)的合作看來應該會越來越好，可惜詹姆斯此時又來攪局，不過也讓藍道更有獨當一面的機會，詹皇真是他的貴人！ 美聯社 分享 facebook

藍道身材厚實卻有大個子少見的靈活持球能力，特別喜歡小碎步左右假晃的強行左側強行突破，上肢的碰撞對抗性之強，幫助他在面框之際能清開攻擊空間，同時他的紮實下盤力量讓他也能在籃底攪和。本季他更大膽增加嘗試三分球出手比例，讓他的球風更為全面。

藍道本季場均出賽還不到30分鐘，若換算每36分鐘，他可繳出24.2分11.4籃板的漂亮數據。如今由於戴維斯交易案的爆發，剩下的30場例行賽中，藍道可望獲得更多自由發揮空間。若能持續好表現，年僅24歲的藍道或許季後跳出合約又是名晉升千萬年薪的野獸型前鋒。藍道在湖人其實每季都有進步，新人年報銷不算，連三季平均有13.5分8.9籃板，當初湖人就這樣白白放掉實為可惜。

藍道(左)和羅素(右)還在湖人時，就可以看出他們持續成長的潛力，現在兩人逐漸打出球星身價，讓人不禁為湖人消失的寶藏感到惋惜。 2016 Panini Perferred 球員卡 分享 facebook

其實湖人黑暗期選進的幾名選秀都有一定潛質，但球團培養的完成度與耐心就不置可否。除了羅素與藍道之外，還有離開湖人轉到騎士皆有一小片天的克拉克森(Jordan Clarkson)、南斯(Larry Nance Jr.)。

如今戴維斯交易案無非有著莫大吸引力，倘若湖人真的不惜出清小將來換取戴維斯的話，那麼真的得好好取捨了，誰是下一個湖人看走眼的璞玉還很難說。

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