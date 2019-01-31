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NBA／真的撕破臉？ 鵜鶘刪除戴維斯介紹影片

2019-01-31 11:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

金塊約柯奇讀秒階段連得4分，幫助金塊鎖定勝利擊敗鵜鶘。 美聯社
金塊約柯奇讀秒階段連得4分，幫助金塊鎖定勝利擊敗鵜鶘。 美聯社
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紐奧良鵜鶘近來因為明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的「賣我」言論，成為聯盟最受關注的球隊，不過在今天出戰丹佛金塊的比賽中，鵜鶘球團被發現在賽前球員介紹影片中將有關戴維斯的片段全數刪除，而鵜鶘終場也以99：105，苦吞戴維斯缺陣以來的第4敗。

戴維斯近來因為手指傷勢已連續缺席6場比賽，不過在養傷過程中他卻透過經紀人向球團喊出「賣我」宣言，讓原先有意續留他的鵜鶘球團措手不及，並傳出可能在美國時間2月7日的交易大限前，將戴維斯交易出去。

在雙方的合作關係等同於提前終止的情況下，今天鵜鶘在主場迎戰金塊的比賽中，更有美國媒體發現球團已將戴維斯從賽前團隊介紹影片中刪除，整段影片都看不到戴維斯的的23號身影，而鵜鶘官方推特的顯示圖片也改成以後衛哈勒戴（Jrue Holiday）為主角。

鵜鶘官方推特已撤下戴維斯封面照，改換上哈樂戴灌籃圖。 截圖自鵜鶘官方推特
鵜鶘官方推特已撤下戴維斯封面照，改換上哈樂戴灌籃圖。 截圖自鵜鶘官方推特
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在戴維斯持續缺陣的情況下，鵜鶘今天面對金塊也打得相當艱辛，尤其是面對金塊全能長人約柯奇（Nikola Jokic）幾乎是束手無策，讓他拿下20分13籃板10助攻的個人本季第8次大三元，且還外帶3抄截2阻攻。

在約柯奇主宰力十足的表現下，金塊也在下半場逆轉戰局，雖然鵜鶘哈勒戴在比賽最後1分33秒進球後一度追到1分差距，但隨後約柯奇卻連得4分，幫助金塊鎖定勝利。

金塊拿下這一勝後，目前35勝15敗寫下隊史開季前50戰最佳成績；反觀鵜鶘23勝29敗已距離西區第8名的快艇5.5場勝差，與季後賽漸行漸遠。

鵜鶘戴維斯金塊

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