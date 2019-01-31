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NBA／不受傷兵、流言干擾 綠衫軍大勝黃蜂32分

2019-01-31 11:13聯合報 記者劉肇育╱即時報導

厄文（Kyrie Irving）因髖關節傷勢連續第2戰缺陣，塞爾蒂克依舊大勝黃蜂...
厄文（Kyrie Irving）因髖關節傷勢連續第2戰缺陣，塞爾蒂克依舊大勝黃蜂。 美聯社
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波士頓塞爾蒂克近來與紐奧良鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的離隊傳聞扯上邊，不過今天他們在出戰夏洛特黃蜂的比賽中，在主控厄文（Kyrie Irving）因髖關節傷勢缺陣的情況下，由二年級前鋒泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）聯手出擊拿下44分，終場就以126：94輕取黃蜂。

塞爾蒂克近來傳出有意爭取戴維斯加盟，雖然受到「指定新秀條款」限制，恐必須等到球季結束後才能提出交易報價，但不少美國媒體仍認為塞爾蒂克有很高的機率成為戴維斯的下個落腳處。

其中塞爾蒂克二年級前鋒泰托姆也被認為將是綠衫軍交易戴維斯的重要籌碼之一，不過在今天出戰黃蜂賽前，泰托姆強調自己不會受到流言影響：「我的工作就是控制自己能控制的，但這種被需要的感覺真的不錯。」

而在今天比賽中，泰托姆也在厄文缺陣的情況下扛起勝負重任，他全場出手15次命中9球拿下20分，加上替補出發的布朗同樣手感發燙拿下24分10 籃板，包括兩人在內，塞爾蒂克共有5人得分來到雙位數，團隊命中率高達5成5。

反觀黃蜂雖然有4人得分上雙，其中主控華克（Kemba Walker）拿下21分，但籃板慘輸對手22顆，且僅獲得7次罰球機會並投進3球，終場塞爾蒂克就以32分差距擊敗黃蜂，收下近8場以來的第7勝。

對於球隊近來捲入交易傳聞，塞爾蒂克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）說：「NBA之所以是NBA，正是因為有這些流言和感動人心的時刻，不過被捲入流言最大的壞處，就是它往往都不會成真，但能聽到這些傳聞還是蠻有趣的。」

塞爾蒂克黃蜂戴維斯

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