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NBA／擔任新秀隊教練 諾維茨基要唐西奇皮繃緊

2019-01-31 10:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

新秀對抗賽，獨行俠諾維茨基(右)將擔任世界隊總教練，屆時將執教同隊隊友唐西奇(左...
新秀對抗賽，獨行俠諾維茨基(右)將擔任世界隊總教練，屆時將執教同隊隊友唐西奇(左)。 路透
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NBA聯盟昨天宣布今年全明星周新秀挑戰賽將分別由達拉斯獨行俠諾維茨基（Dirk Nowitzki）與波士頓塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）擔任總教練，其中執掌世界隊兵符的諾維茨基提前放話表示，將會激勵球員好好打球，如表現得不夠努力，就連隊友唐西奇（Luka Doncic）都可能被他換下場。

今年明星周新秀挑戰賽將分成世界隊與美國隊，其中世界隊由諾維茨基執掌兵符，旗下球員包括獨行俠唐西奇、76人西蒙斯（Ben Simmons）、太陽選秀狀元艾頓（DeAndre Ayton）等人；而由厄文執掌兵符的美國隊則有塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、湖人鮑爾（Lonzo Ball）、老鷹楊恩（Trae Young）、爵士米歇爾（Donovan Mitchell）等未來之星。

其中身為NBA最佳國際球員指標性人物的諾維茨基，對於這次執掌兵符抱持著高度期待，並強調會讓球隊打出多打高位擋拆、多投三分球和轉換快攻的球風，「這場比賽就是希望能為球迷多找到一些樂趣，至於防守方面，那不是我要去注意的東西。」

而對於將執教的隊友，同時也是今年最佳新秀熱門人選的唐西奇，諾維茨基則是強調，已要唐西奇爭取上場時間，「我已經跟他說，你必須要好好打球，否則我就會把你換下場，我會對他狠一點，因為我想要教導他一些道理。」

至於將在隊友厄文旗下效力的塞爾蒂克泰托姆，則是對於將接受「厄總」指導感到相當興奮，「我很期待，我不會把這當作是理所當然的事情，但我認為他可能會放手讓我做任何事情。」

塞爾蒂克諾維茨基厄文

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