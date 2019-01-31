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NBA／不怕成交易籌碼 鮑爾、庫茲馬正面看待

2019-01-31 10:02聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鮑爾（右）、庫茲瑪（左）都被點名可能成為湖人換戴維斯的交易籌碼，兩人態度都很正面...
鮑爾（右）、庫茲瑪（左）都被點名可能成為湖人換戴維斯的交易籌碼，兩人態度都很正面。 路透、美聯社
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洛杉磯湖人近來與紐奧良鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的交易愈傳愈烈，其中湖人幾名年輕潛力股，包括鮑爾（Lonzo Ball ）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）都被點名可能成為交易籌碼，不過兩人對待此事卻抱持著不同態度，鮑爾就傳出可能為尋求先發位置，自願離開洛杉磯。

戴維斯在日前透過經紀人放出「賣我」訊息後，引發聯盟各隊間的角力，擁有詹姆斯（LeBron James）的湖人就被認為是最適合戴維斯的買家之一，不過在必需提出相對應的交易籌碼下，湖人恐一口氣失去二至三名的年輕潛力球員，包括鮑爾與庫茲瑪都數次被美國媒體點名。

其中在詹姆斯因傷缺陣後表現亮眼，但近來卻因為臀傷缺陣的庫茲瑪，對於與交易傳聞扯上邊則是抱持著正面態度，「我的身體不斷在恢復中，今天也進行了完整的訓練。這是我生涯第一次經歷（交易傳聞），當聽到流言時我是抱持著正面看法，因為這代表著我有被交易的價值。」

不過洛杉磯媒體也報導，鮑爾則是對於交易傳聞有著不同想法，並認為假使被捲入戴維斯的交易案中，希望自己能被交易到一個足以擔任先發控球位置的球隊。

雖然鵜鶘方面對鮑爾同樣感到興趣，且希望他能夠成為球隊未來的主控，不過根據該篇報導中指出，鮑爾並不將加入後場人手爆滿的鵜鶘列入考慮，而是希望透過三方交易前往其他球隊，其中公牛與尼克都是鮑爾團隊認為不錯的選擇，尤其兩支球隊都座落在大城市之中，將有利於鮑爾家族品牌的發展。

鮑爾戴維斯湖人

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