NBA／續缺席洛城內戰 詹姆斯稱暴風雨前的寧靜

2019-01-31 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



截自詹姆斯IG 分享 facebook

洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在因腹股溝傷勢缺席了近一個月賽事後，雖然近期已隨隊進行練球，不過總教練華頓（Luke Walton）透露明天湖人與快艇的「洛城內戰」確定不會讓詹姆斯、庫茲瑪（Kyle Kuzma）與哈特（Josh Hart）等人上場。

詹姆斯在去年與勇士的耶誕大戰拉傷腹股溝後，已連續缺席17場比賽，創下個人職業生涯最長的連續缺賽紀錄，且在湖人球團一再推延他的復出時間下，仍未有明確的復出計畫。

而在今天詹姆斯參與球隊練球後，湖人主帥華頓就直言詹姆斯已經慢慢找回狀態，「他看起來很棒，因為最近傷兵過多的問題，讓我們的負擔較重，導致今天安排的練習時間較短，不過他全程參與並展現不錯的狀態。」

華頓透露，詹姆斯確定不會參加明天與快艇比賽的情況下，球團將會持續關注他的復原狀態，而在他缺席的這17場比賽中湖人因為傷兵問題加劇僅拿下6勝11敗，排名也從西區第4名下滑到第9名。

不過詹姆斯也在個人社群網站上發出限時動態，上傳一張他在湖人球場練完球後所拍下的照片，並留言「暴風雨前的寧靜」，似乎在暗示歸期將近，但也被部分美國媒體解讀為近來湖人與鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）間的交易傳聞。