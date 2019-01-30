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WSBL／春節前最後一天賽事 國泰六連勝到手

2019-01-30 20:24聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

WSBL今晚進行春節年假前的最後一天賽事，首場比賽由排名前兩名的國泰出戰中華電信，國泰隊鄭伊秀兩分球14投中8，命中率逾五成，拿下全隊最高的19分、11籃板，繳出雙十成績，黃鈴娟兩分球與三分球命中率都超過五成，也投進19分，並有3籃板、3助攻；終場國泰以88比74擊退中華電信，國泰開季六連勝到手。

國泰隊鄭伊秀拿下全隊最高的19分、11籃板，繳出雙十成績。記者侯永全／攝影
國泰隊鄭伊秀拿下全隊最高的19分、11籃板，繳出雙十成績。記者侯永全／攝影
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國泰隊黃鈴娟兩分球與三分球命中率都超過五成，投進19分。記者侯永全／攝影
國泰隊黃鈴娟兩分球與三分球命中率都超過五成，投進19分。記者侯永全／攝影
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