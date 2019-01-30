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HBL／綠色神盾連霸關鍵 許皓程點名「馬勵」兄弟

2019-01-30 19:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

HBL八強賽將在農曆年後點燃戰火，出身「綠色神盾」松山高中、且參與105學年球隊第5冠的許皓程點名，馬建豪和林勵這組「馬勵兄弟」就是球隊挑戰再一次3連霸的最關鍵球員。

許皓程105學年回到松山擔任教頭黃萬隆左右手，今年神盾軍團高三的隊長「小白」章富溢、「馬勵兄弟」和後衛潘宣頤等，都曾接受「皓呆」學長指導，許皓程說：「這幾年松山都在冠軍賽行列，不過前面是學長打下來的豐功偉業，這屆不用把3連霸的壓力扛在自己身上，要學習去享受舞台。」

松山97到99學年寫下HBL男甲史無前例的3連霸，103學年再闖冠軍戰就終結泰山高中的「全勝封王」美夢，104學年也再闖最終戰，但換自己最終戰不敵南山高中，衛冕失利。

105學年，松山再度登頂，高一就包辦新人王翰MVP的高國豪再帶著另座MVP畢業，高一的林勵則摘下新人王，去年助隊完成2連霸，還獲得MVP肯定。

許皓程認為，每屆球員都有不同特性，高三這批球員也有自己的課題，「他們幾個球員都打過3年，還有入選亞青國手，自己本身的單兵作戰沒問題，但要怎麼去融合、帶領學弟，是自己去解決的問題。」

他特別點名馬建豪和林勵，「小馬單兵作戰多，一直在外線投，林勵也是話比較少，他們要把自己問題解決，去帶著學長一起拚，把球隊氣氛帶起來，製造好的化學反應。」

許皓程助母校打下第5冠後，成ABL寶島夢想家的創隊首位總教練，去年卸下兵符投身籃球訓練營，指導學員從小一到成人都有，松山學弟黃柏偉也是教練團成員，用不同方式繼續投入基層。

昨天他和黃柏偉一同擔任籃球訓練營教練，傳授「綠色神盾」幾招防守功，他笑說：「松山防守之所以強，就是這些基本功堆積，不管大牌還小牌球員，每天就是不停的做這些練習。」

許皓程昨天擔任籃球訓練營教練。圖／Nike提供
許皓程昨天擔任籃球訓練營教練。圖／Nike提供
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黃柏偉（左一）、楊哲宜（左二）、吳建龍（右二）和許皓程昨天擔任籃球訓練營教練。圖...
黃柏偉（左一）、楊哲宜（左二）、吳建龍（右二）和許皓程昨天擔任籃球訓練營教練。圖／Nike提供
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許皓程HBL松山高中

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