NBA／拚年度最佳防守球員 喬治展現野心

2019-01-30 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



喬治本季名列抄截榜第二位，防守貢獻值也僅次公鹿「字母哥」，獲得年度最佳防守球員呼聲極高。 美聯社 分享 facebook

雷霆隊球星喬治（Paul George）本季繳出生涯年表現，抄截數據更高居聯盟第2，僅次隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook），獲得年度最佳防守球員（Defensive Player of the Year）呼聲極高，他也談到，若能獲得獎項肯定，對他是深具意義。

喬治本季防守勝利貢獻值僅次於公鹿「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），有機會與聯盟火鍋王透納（Myles Turner）、尋求蟬聯防守獎的戈貝爾（Rudy Gobert）一爭最佳防守球員。

「我想這對我來說會很有意義，因為我很以自己的防守為傲。」喬治與魔術一役賽前練習接受訪問談到，「我想我一直以來都是位傑出的防守者，或許現在談獎項還太早，但我從來不是為了獎項而戰。」

喬治表示，「我上場比賽就是盡可能拿出最好表現，試著拿下勝利。如果我能夠獲得獎項當然很棒，但如果沒有仍會繼續前進，繼續拚戰，並享受比賽。」

喬治本季場均27.1分、8.1籃板、4助攻、2.3抄截，攻守兩端表現有目共睹，除了年度防守球員，也有機會與哈登（James Harden）、詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一拚年度MVP頭銜。