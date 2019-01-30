NBA／不知連敗滋味 字母哥率公鹿橫掃活塞

2019-01-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



公鹿「一哥」安戴托昆波攻下21分、11助攻外帶8籃板，率隊單季橫掃活塞。 路透 分享 facebook

本季聯盟唯一還未嘗過連敗滋味的公鹿隊，30日迎戰底特律活塞，公鹿「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳得分籃板「雙十」，21分、11助攻外帶8籃板，率隊115：105勝出，隊史首度單季以4連勝橫掃活塞。

東區龍頭公鹿隊在前役敗給雷霆隊，但想讓公鹿吞下連敗並沒有那麼簡單，本季至今的13場敗仗，都沒有連敗紀錄，只要吞敗後次役隨即重整旗鼓，包括這場對活塞之戰。

安戴托昆波在一開賽就吞2犯陷入麻煩，首節僅進帳3分，但公鹿隊洛培茲（Brook Lopez）適時跳出來，他在全場攻下的14分，有12分來自首節，幫助球隊取得8分領先，公鹿在次節持續擴大分差，帶著13分領先進入下半場。

後衛布萊德索（Eric Bledsoe）在第3節倒數9分鐘時，與安戴托昆波還有一次精彩搭配，抄截葛里芬（Blake Griffin）得手後迅速推進，隨後上演美技背後傳球，給後頭跟進的安戴托昆波單臂爆扣，場邊隊友也忍不住站起身歡呼。

公鹿隊共有6人得分上雙，布萊德索挹注20分、7助攻、5籃板，板凳出發康納頓（Pat Connaughton）16分、4籃板，米道頓（Khris Middleton ）15分，助攻、籃板各6。