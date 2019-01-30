NBA／拖累綠衫軍？ 海瓦德：總有潮起潮落

2019-01-30 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



外界評論海瓦德拖累綠衫軍，他坦言近況不佳，不過認為這是傷癒必經過程，不會放在心上。 美聯社 分享 facebook

暫居東區第5的塞爾蒂克隊， 在1月寫下10勝4負戰績，但明星前鋒海瓦德（Gordon Hayward）近況卻不若球隊戰績般有所起色，近13場出賽有7場僅攻下個位數，對於外界評論他拖累綠衫軍，海瓦德坦言近況不佳，不過認為這是傷癒必經過程，不會放在心上。

上季遭逢腳踝重創，海瓦德本季睽違一年重返賽場，但狀況起起伏伏，傷癒歸隊後本季丟失先發地位，45場出賽僅16場先發，場均10.6分、4.6籃板、3.4助攻。

扣除掉僅1場出賽的2017-18球季，海瓦德本季數據創下菜鳥年以來新低，遠不及為爵士隊效力最後一年場均21.9分、5.4籃板、3.5助攻表現，近5場比賽命中率不達3成3。

「有些日子如鑽石般璀璨，也有日子就像石頭般黯淡。」海瓦德說，「有些時候你注定會經歷石頭般的日子，每當我打出好比賽時，我也說過類似的話。試著不因為好表現而太過興奮，但也不因低潮而沮喪。我會繼續努力。」

塞爾蒂克教頭史蒂文斯（Brad Stevens）獨排眾議，堅持讓海瓦德有穩定出賽時間，不過也會適時搭配其他前鋒。

「我想還是會讓他持續上場，即便他仍舊有些起伏，甚至幾場比賽得分也不多。」史蒂文斯表示，「我們還有很多鋒線可以搭配，但我想他的經驗會在某些比賽中發揮出來，因為他仍舊擁有實力。」