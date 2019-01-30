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NBA／為歐拉迪波祈禱 溜馬贈「與你同在」T恤

2019-01-30 09:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

溜馬球團在主場發放球迷T恤，上頭寫著「與歐拉迪波同在」。 截圖自溜馬官方推特
溜馬球團在主場發放球迷T恤，上頭寫著「與歐拉迪波同在」。 截圖自溜馬官方推特
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右腳股四頭肌肌腱撕裂的溜馬隊球星歐拉迪波（Victor Oladipo），已在昨日完成重建手術。球隊大將遭逢嚴重傷勢，溜馬球團也於昨日在主場發放球迷T恤，上頭寫著「與歐拉迪波同在」（Together 4 Vic），盼他早日康復回到球場。

溜馬球員均穿上祝福T恤

歐拉迪波是在上周對上暴龍時，在防守起跳落地不甚造成右膝股四頭肌肌腱撕裂，他在昨日動刀，溜馬隊推特表示歐拉迪波手術相當成功，不過何時歸隊沒有時間表。

場上見不到歐拉迪波英姿，球團特地準備T恤印著「與你同在」，為他加油打氣。與歐拉迪波認識16年的勇士隊庫克（Quinn Cook），在賽前練習就將T恤穿上身，球鞋也寫下為了歐拉迪波字樣，才從跟腱傷癒歸隊的卡珍斯（DeMarcus Cousins），同樣拿著T恤PO文為歐拉提波加油。

勇士球員也穿上特製T恤

庫克與歐拉迪波高中就屬同支球隊，當庫克14歲喪父時，歐拉迪波甚至搬到庫克家一周，陪伴庫克走過傷痛。

庫克表示，「他是我最好的朋友，我的兄弟。這遠遠超過籃球，只要能夠為他帶來些動力，無論是祝福，或者為他加油打氣，我們都願意做。你只希望能與他同在，能夠為他打氣是我的榮幸。」

溜馬勇士Victor Oladipo

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