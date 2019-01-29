WSBL／黃湘婷18分領軍 電信2連勝台元

2019-01-29 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



黃湘婷（右）攻下全場最高18分。記者侯永全／攝影 分享 facebook 幾乎是WSBL「冠軍戰門票爭奪戰」的對決戲碼，今天由台元和電信2度上演，電信首節就打出9：0開局，從頭領先到最後，終場在黃湘婷18分、潘姿吟17分領軍下，以73：57收下對戰2連勝和本季第4勝，卡住晉級冠軍戰的有利位置。

第14季WSBL共有4隊，比賽共有5循環，各隊完成15場後，戰績最佳前兩名直接打冠軍戰、後兩名爭季軍；衛冕軍國泰人壽目前5連勝獨走，要延續「有參賽就打進冠軍戰」的紀錄問題不大，遇傷兵潮的台電則是另個極端，連兩季還不知勝場是何滋味，也使台元和電信的例行賽「老二」爭奪戰更加白熱化。

第一循環碰頭時，電信以82：68奪勝，今天二度碰頭靠劉嘉瑋外線破網、潘姿吟搶分，拉出一波9：0攻勢，台元直到4分08秒才靠彭曉彤罰進單場第1分，首節打完陷入10：19落後。

第二節台元單節又只有9分進帳，讓電信取得34：19領先進入下半場；第三節台元在劉君儀中距離命中後一度追到34：45，但「小南」徐千惠和黃湘婷接連飆進三分球，三節打完電信仍取得51：38領先。

台元第四節在彭曉彤和陳萓峰連飆外線下帶動8：0攻勢，差距瞬間縮小到5分，但徐千惠中距離、潘姿吟三分球馬上回敬5：0小高潮，加上黃湘婷外線也開炮，最終電信仍以16分差距奪勝。