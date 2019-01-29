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圖／WSBL國泰開季五連勝

2019-01-29 20:00聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

WSBL今晚首場比賽由國泰與台電交手，國泰隊陳薇安手感火熱，兩分球投12中8，命中率高達六成七，並有8籃板、5抄截及5助攻，獨得全場最高的23分，隊友黃鈴娟則祭出全場次高的22分及5籃板，一路遙遙領先的國泰隊，終場以88比60輕取國泰隊，開季五連勝到手。

國泰隊黃鈴娟中距離跳投得分，個人獨得22分。記者侯永全／攝影
國泰隊黃鈴娟中距離跳投得分，個人獨得22分。記者侯永全／攝影
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國泰隊陳薇安（右）抄截時與台電隊辛宜芝相撞，陳薇安本場祭出五次抄截。記者侯永全／...
國泰隊陳薇安（右）抄截時與台電隊辛宜芝相撞，陳薇安本場祭出五次抄截。記者侯永全／攝影
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