NBA／再傳戴維斯加盟湖人 華頓：每年都在講

2019-01-29 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴維斯(左)傳聞會加入湖人。 美聯社 分享 facebook 紐奧良鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在昨天傳出「賣我」傳聞後，洛杉磯湖人再度被點名是可能的落腳處，不過今天湖人主帥華頓（Luke Walton）在受訪時仍是淡定看待此事，並強調每個賽季湖人都會與這些傳聞有所關聯，不該因此受到影響。

鵜鶘前鋒戴維斯在過去幾個賽季多次傳出轉隊謠言時，湖人大多都會遭到美國媒體點名，對於這一次戴維斯透過經紀人對外聲明「賣我」立場，湖人教練與球員則是對於此事保持低調態度。

在今天練球過程中，湖人主帥華頓就表示，自從他接掌湖人兵符以來，每個夏天湖人都會與聯盟頂尖球星的轉隊傳聞扯上邊，讓他們已是習以為常，「我們要把精力放在自己可以控制的事情上，專心訓練並鑽研對手才是我們該做的，今天我們球員都展現良好的訓練態度，我認為球隊每天都在進步。」

對於外界不斷流傳，湖人將會拿出包括庫茲瑪（Kyle Kuzma）、鮑爾（Lonzo Ball）與祖巴茲（Ivica Zubac）等年輕潛力球員當作交易籌碼，華頓則說：「相比去年的流言四起，這次他們展現更多自信，在這個聯盟中你除了要磨練球技，還要鍛鍊心志，讓自己能夠有更好的應對。」