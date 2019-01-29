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NBA／鵜鶘聆聽湖人報價 傳湯普森季後考慮到洛城

2019-01-29 17:10聯合報 記者劉肇育╱即時報導

如果戴維斯真被交易到湖人，今年夏天將成為自由球員的金州勇士湯普森也將會把洛城列入...
如果戴維斯真被交易到湖人，今年夏天將成為自由球員的金州勇士湯普森也將會把洛城列入考慮選項之中。 美聯社
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紐奧良鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在昨天傳出「賣我」傳聞後，今天引發聯盟各隊間的騷動，其中洛杉磯湖人更被點名可能成為戴維斯的最新落腳處，而美國媒體也臆測，如果戴維斯真被交易到湖人，今年夏天將成為自由球員的金州勇士湯普森（Klay Thompson）也將會把洛城列入考慮選項之中。

在傳出「賣我」傳聞後， 美國媒體從昨天開始就不斷猜測戴維斯的未來動向以及可能換取到的交易籌碼，其中擁有庫茲瑪（Kyle Kuzma）、鮑爾（Lonzo Ball）與祖巴茲（Ivica Zubac）等潛力球員的湖人，就被公認是最適合與鵜鶘交易的球隊。

而根據「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，鵜鶘球團已經開始聆聽各球團所開出的報價，其中就包括了湖人，且聯盟消息來源指出，雙方近期內可能就會展開交易對談，但鵜鶘球團傾向在交易截止日前再作出決定。

此外，沃納羅斯基在參加節目錄製時也表示，湖人如能爭取到戴維斯加盟，恐引發下一波的球星抱團效應，其中勇士湯普森就可能將湖人列入選項，「假使勇士無法提供頂薪給湯普森，我得到的消息是，湯普森將會把注意力仿在湖人身上，不過前提是湖人必須先得到戴維斯。這必須端看勇士球團如何操作，畢竟他們還有很多球員需要續約，包括湯普森、杜蘭特（Kevin Durant）甚至是格林（Draymond Green）。」

湖人戴維斯湯普森
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