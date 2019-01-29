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NBA／今日戰績表 勇士客場宰溜馬拉出11連勝

2019-01-29 14:58聯合新聞網 整理

勇士拉出11連勝，圖為杜蘭特灌籃。 美聯社
勇士拉出11連勝，圖為杜蘭特灌籃。 美聯社
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NBA今日戰績表

尼克 92:101 黃蜂

勇士 132:100 溜馬

籃網 104:112 塞爾蒂克

金塊 95:92 灰熊

老鷹 123:118 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 巫師 vs. 騎士

08:00 公鹿 vs. 活塞

08:00 雷霆 vs. 魔術

08:30 公牛 vs. 籃網

09:00 鵜鶘 vs. 火箭

09:30 太陽 vs. 馬刺

11:30 76人 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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