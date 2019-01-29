NBA／厄文左臀不適休兵 塞爾蒂克照剪籃網

2019-01-29 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



厄文因臀部不適喊休兵，綠衫軍仍靠著全隊6人得分上雙照贏。 美聯社 分享 facebook

前役對勇士隊轟下32分的塞爾蒂克當家球星厄文（Kyrie Irving），今日迎戰籃網，因左臀痠痛高掛免戰牌，不過靠著全隊6人得分上雙照贏，以112：104擊敗東區第7籃網，也中止籃網近期6連勝。

厄文在近4場出賽，有3場得分破30分，今日是他繼22日對熱火休兵後，相隔一場再度掛傷號，教頭史蒂文斯（Brad Stevens）表示，會持續觀察厄文8至12場比賽。

「他開誠布公，且很坦率的坦言身體不適。」史蒂文斯果決讓厄文休兵，「我們也提高警覺，畢竟不能只著眼球員近期的身體狀況，長期身體健康狀況球團更放在第一位。只要有瘀青或傷痛，都能夠獲得休息。」

此役綠衫軍賞對手12記火鍋創本季最佳，霍福特（Al Horford ）就包辦半數，另有14分、11籃板「雙十」表現，外帶5助攻。塞爾蒂克此役帶著10分雙位數領先進入下半場，儘管前3節打完雙方僅剩1分差，但綠衫軍決勝節攻勢再起。

塞爾蒂克在第4節打出11：0要回領先，布朗（Jaylen Brown）在倒數7分鐘時補上一記三分彈，將比分擴大到12分差。板凳殺出的布朗與先發史馬特（Marcus Smart）雙雙繳全隊最佳21分，史馬特外帶7籃板，拜恩斯（Aron Baynes）挹注16分，莫里斯（Marcus Morris）15分。