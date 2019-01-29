NBA／勇士11連勝 柯瑞連7季200顆三分第一人

2019-01-29 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



柯瑞今天投進6記三分球，本季累積203顆，成為聯盟史上首位連續7季至少投進200顆三分球的球員。 美聯社 分享 facebook

金州勇士射手柯瑞（Stephen Curry）今天作客溜馬隊締造聯盟紀錄，共飆進6記三分球，本季累積203記三分球，成為聯盟史上首位連續7季至少投進200顆三分球的球員，並且率隊132：120擊敗溜馬，寫下11連勝。

柯瑞自2012-13球季起連續6季單季都超過200顆三分球，上季以212顆達標，本季在今天之前累計197記三分球，開賽手感發燙，上半場還沒結束本季200顆三分球就達標，成為史上首位締造連7季至少200記三分球的球員。

柯瑞在上半場的三分球是彈無虛發放5投5中，半場10投9就攻下23分，此役繳26分、6籃板、3助攻，三分球8投6中。場上打得嗨，柯瑞在場邊的情緒也很激動，次節慶祝湯普森（Klay Thompson）切入爆扣時，還不小心滑倒，正巧被攝影機捕捉到。

在創紀錄之夜，柯瑞並沒有著墨在個人，而以團隊為主的表示， 「我們打得很強勢，做了對的傳球選擇，才能投進不少球。」

只是柯瑞認為勇士隊還不到完美，「我們打得很穩定，專注在場上，不過我相信我們可以更好。」對於自己不小心在慶祝時滑倒，柯瑞笑說是踩到地上的熱身衣，「但這不影響湯普森華麗的爆扣。」

勇士隊在首節倒數4分鐘打出24：6攻勢，倒數兩分鐘柯瑞已包辦8分，勇士隊光是第1節就進帳40分，同時也是本季第8度首節攻下40分以上，半場就取得69：48雙位數領先。

卡珍斯（DeMarcus Cousins）出賽25分鐘為本季最長，繳出披勇士戰袍最佳表現的22分、6籃板、4助攻，杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森各挹注16分，杜蘭特外帶7助攻、3籃板。