NBA／戴維斯求去鵜鶘好失望 聯盟介入調查

2019-01-29 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



鵜鶘隊坦言，戴維斯求去令人沮喪，另一方面也向聯盟提出介入調查，是否有外力介入。 美聯社 分享 facebook

鵜鶘隊「一哥」戴維斯（Anthony Davis）昨傳出已拒絕球團續約，並表明無意續留紐奧良，盼到爭冠球隊拚戰。鵜鶘隊坦言，戴維斯求去令人沮喪，另一方面也向聯盟提出介入調查，是否有外力介入。

戴維斯經紀人保羅（Rich Paul）表示，「戴維斯希望被交易到能穩定連勝，並有爭冠能力的隊伍。戴維斯誠實且明確表達他的意願，也是為什麼選擇在這時候告知球團的原因，也能讓戴維斯和球團雙方未來謀取最大利益。」

鵜鶘隊今夏有意開出5年2.39億美元（約台幣74.24億元）頂薪留住這位主將，如今計畫胎死腹中，坦言對戴維斯求去決定感到失望，「我們對於他的決定非常失望，球團宗旨就是希望能為這座城市拿下總冠軍，並建立長遠的成功。交易部分會照球團的時程安排，絕不會受到球團之外的干涉。」

至於是否有外力介入操弄，NBA已經著手展開調查，若是球員或經紀人公開要求交易，就可能遭聯盟罰款。

戴維斯本季場均29.3分、13.3籃板，2020-21年可不執行球員選擇權，投入自由市場，目前看來鵜鶘隊無意在2月7日交易大限前交易戴維斯，經紀人保羅也並未向鵜鶘隊施壓，不過戴維斯是否會履行季初打完整季的諾言仍是未知。

眾多盼招攬戴維斯的球隊中，洛杉磯湖人目前佔據最有利位置，保羅也是詹姆斯（LeBron James）的經紀人，傳出湖人隊已經在審慎評估交易的可能。