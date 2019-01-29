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戴維斯心向湖人有隱情 鵜鶘悲慘結局已註定

2019-01-29 07:00特約記者李亦伸

根據ESPN最新消息，鵜鶘前鋒戴維斯(Anthony Davis)經紀人保羅(Rich Paul)已經通知鵜鶘，戴維斯不想提前續約，並且提出「交易申請」，戴維斯可以在2020年夏天成為自由球員。戴維斯經紀團隊在2月7日今年球員交易截止日丟出這麼一個「震撼彈」，很不尋常。

戴維斯跟詹姆斯(LeBron James)同一個經紀人保羅，詹姆斯跟保羅又是事業夥伴，嚴格來說，詹姆斯就是保羅的老闆。因此戴維斯經紀團隊選擇在這個節骨眼提出交易申請，難免讓人與湖人想要再添加一名球星產生聯想。

戴維斯(中)對球隊已不抱持希望，透過經紀人提出不提前續約聲明後，很有可能被交易而...
戴維斯(中)對球隊已不抱持希望，透過經紀人提出不提前續約聲明後，很有可能被交易而提早換下鵜鶘球衣。 美聯社
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湖人極可能成為最大贏家，透過交易得到戴維斯，一躍成為爭冠級別球隊，鵜鶘也可能繼2011年失去保羅(Chris Paul)後，再度因為失去台柱球星吞下悲劇。

戴維斯經紀團隊選擇在2月7日前提出「交易申請」，擺明了逼鵜鶘球團就範，時機非常敏感，等於宣告鶸鶘戴維斯時代即將結束。接下來有幾個重要影響和可能發展：

戴維斯(中)不但是現在夢幻籃球遊戲中綜合各項數據排名第一，價值更勝哈登，現實比賽...
戴維斯(中)不但是現在夢幻籃球遊戲中綜合各項數據排名第一，價值更勝哈登，現實比賽中他也是威猛無比，在禁區得分、搶籃板、送火鍋如探囊取物耳！ 美聯社
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1、鵜鶘還是有可能把戴維斯留到2020年夏天，只要沒有合適、誘人交易籌碼，鵜鶘也可能採取玉石俱焚方式，不輕易把戴維斯交易出手。

2、湖人接下來有可能五換一或六換一(含選秀權)，交易取得戴維斯，湖人除了詹姆斯外其他球員都可能成為交易談判籌碼，另外還得準備一到兩個選秀權。

湖人可能用一大票球員外加選秀權去跟鵜鶘換戴維斯，若能成功，馬上就有能力跟西區列強...
湖人可能用一大票球員外加選秀權去跟鵜鶘換戴維斯，若能成功，馬上就有能力跟西區列強競爭。 美聯社
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3、塞爾蒂克或其他球隊想要交易得到戴維斯機率不大，因為詹姆斯團隊在幕後操控和影響力，肯定會左右市場形勢和談判過程。

4、當今聯盟自由球員和交易市場情勢，詹姆斯團隊影響力愈來愈大，這是大家都知道的秘密，卻也是很難被破解的市場文化。

5、戴維斯會不會在今年2月7日前被交易，還是2020年二月球員交易截止日前才被處理，關鍵在鵜鶘態度。湖人交易籌碼不如塞爾蒂克誘人，但湖人必然會搶人，這是湖人迅速翻身，成為爭冠球隊最好機會，戴維斯經紀團隊應該會滿足幕後老闆詹姆斯的心願和希望。

6、目前湖人爭冠情勢是，詹姆斯左右湖人未來影響力更大於湖人總管魔術強森和總經理佩林卡，一旦湖人交易拿下戴維斯，湖人教練是誰已經不再那麼重要。

7、牽一髮動全身，原本勇士衛冕機率和可能還是最大，但如果戴維斯入湖人或塞爾蒂克，聯盟大勢和總冠軍盤口會出現更多變數。

8、決定今年NBA總冠軍的那隻無形之手，竟然還是詹姆斯。

詹姆斯(右)恐怕是「肖想」戴維斯(左)已久。他深知湖人這批年輕好手短時間難成大事...
詹姆斯(右)恐怕是「肖想」戴維斯(左)已久。他深知湖人這批年輕好手短時間難成大事，可能趁著近來受傷休養期間，跟經紀團隊計畫好長線佈局。 歐新社資料照片
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未來10天NBA焦點話題都將圍繞戴維斯，鵜鶘是要求個周全和未來，挑最好籌碼出手，還是拗到明年初再看看，減少損害，這齣戲愈來愈熱鬧有趣。

不管結果如何，鵜鶘都是最大輸家，2011年前以前，他們曾以為保羅會帶給紐奧良未來和勝利，甚至總冠軍，但保羅最終被交易到快艇。現在自己培養出來的戴維斯又提出交易申請，鵜鶘這種小市場、小球隊註定還是悲劇收場。

戴維斯詹姆斯鵜鶘湖人

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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