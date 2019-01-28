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NBA／沃神爆「一眉」戴維斯求去 盼到爭冠球隊

2019-01-28 21:45聯合報 記者林宋以情╱即時報導

鵜鶘「一哥」戴維斯（Anthony Davis）。法新社
鵜鶘「一哥」戴維斯（Anthony Davis）。法新社
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人在養傷中的鵜鶘「一哥」戴維斯（Anthony Davis），今天傳出無意繼續為鵜鶘隊拚戰，盼交易到爭冠球隊。ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul ）表示，戴維斯已經向球團明確表達無意續留的想法。

沃納羅斯基今天在推特爆料戴維斯無意繼續在紐澳良拚戰，並轉達戴維斯經紀人保羅的說法，「戴維斯希望被交易到能夠穩定連勝，並足以爭冠的強隊。他很明確且誠實表達他的想法。」

戴維斯兩周前與拓荒者一役傷及左手食指，至今缺戰4戰，不過日前就有消息傳出，戴維斯休兵並不單純，由於交易大限是美國時間2月7日，戴維斯正巧又是眾球隊亟欲網羅的「紅人」，包括湖人、綠衫軍等隊都曾傳出對他有興趣。

戴維斯本季場均29.3分、13.3籃板，2020-21年可不執行球員選擇權，投入自由市場，儘管日前鵜鶘隊高層一再否認，鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）也曾多次出面闢謠，強調沒有交易戴維斯的選項，今夏還可能開出5年2.39億美元（約台幣74.24億元）頂薪留住主將，不過決定權仍在戴維斯手中。

【中央社紐約28日綜合外電報導】

NBA紐奧良鵜鶘隊明星大前鋒戴維斯的經紀人保羅透露，他已通知球團，戴維斯不會與鵜鶘續約，且希望交易到有實力奪冠的球隊。

保羅（Rich Paul）對ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示：「安東尼（戴維斯）希望被交易到一支有機會持續贏球且有能力爭奪冠軍的隊伍。安東尼希望坦誠表達他的意願，那正是他現在通知球隊的原因。這最符合安東尼和球團的未來利益。」

鵜鶘目前戰績22勝28負，西區排名倒數第3。

戴維斯（Anthony Davis）今年夏天有資格與鵜鶘簽下一紙5年2.4億美元（約新台幣74億元）的超級延長合約，2020年夏天可成為自由球員。鵜鶘已表達無意在2月7日交易截止日前將他交易出去。

戴維斯想離隊的消息一出，對處心積慮想網羅戴維斯的洛杉磯湖人隊是一大良機。保羅剛好也是湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的經紀人，而聯盟消息來源透露，湖人已決心透過交易迎來戴維斯。

戴維斯本季至今出賽41場，平均攻下29.3分、13.3籃板、4.4助攻，外帶2.6阻攻及1.7抄截，身手全面，是聯盟數一數二的長人，目前他因左手食指扭傷休戰。

戴維斯鵜鶘羅斯
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