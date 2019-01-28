NBA／最強青少年！唐西奇改寫詹皇紀錄

2019-01-28 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



唐西奇(右)。 美聯社 分享 facebook 下個月底才要滿20歲，獨行俠新秀唐西奇今天締造了聯盟新紀錄，他除成為NBA史上第一個完成30分以上「大三元」的青少年，生涯也已經累積兩次「大三元」，無奈球隊最終卻是以120：123遭暴龍隊逆轉，讓他記錄夜添了些遺憾。

今天繳出35分、12籃板外帶10助攻的唐西奇說：「對我而言，最重要的就是勝利，大三元的確很特別，但如果能拿到勝利就更好了。」

過往最年輕完成30分「大三元」的成員，是目前養傷中的湖人隊球星詹姆斯，他2005年面對公鹿隊創下紀錄時是20歲又100天，19歲的唐西奇大舉改寫紀錄，也成聯盟第4位菜鳥球季就創下35分「大三元」的成員，另外3人分別是勇士隊當家射手柯瑞、基德和「籃球大帝」喬丹。

今年唐西奇平均繳出20.2分、6.8籃板和5.3助攻，表現讓眾人驚豔；今天暴龍追到99：101時，他以一記遠距離三分球助隊擴大領先，這記三分球也讓他得分突破30大關，無奈本季第6次飆破30分的表現，包括第四節獨拿13分，卻沒能換成勝場。

不過暴龍教頭諾斯也對未滿20歲的唐西奇滿滿肯定，他說：「我們無法打亂他的節奏，因為他的胯下運球很低，身材又強壯，一爆發就可以深入禁區，如果我們做協防，他也能滯空到最後一刻再傳出不可思議的球，找到正好的空檔。」