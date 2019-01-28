NBA／安東尼重返麥迪遜廣場花園 當閃電俠球迷

2019-01-28 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



安東尼到尼克主場看韋德打球。美聯社 分享 facebook 曾經是尼克隊「一哥」，安東尼今天重返麥迪遜廣場花園球場，雖是以球迷身分觀賞尼克和熱火隊之戰，仍獲得「大蘋果」球迷熱烈歡呼，他受訪時也透露心聲，「我有好幾年美妙時光在這座建築度過，期待有朝一日回到這裡，再度上場。」

34歲的安東尼，今年球季有些坎坷，最早是火箭隊一員，之後被交易到公牛隊；有消息指出等到美國時間2月7日的交易大限截止前，安東尼不是被再度交易就是會被裁掉，很可能成為自由球員。

關於下一步，安東尼表示沒有太多預設，「現在情形下，我只想開開心心的，我相信現在的心態是很好，很平靜的狀態，可以專注在該專注的事情上，什麼能讓我開心，我就會去做。」

今天現身場邊的安東尼也透露，到場是為了看好兄弟「閃電俠」韋德，韋德去年就已宣布，今年將是他職業生涯最後一個賽季。

坐在靠近熱火板凳區的底線座位，安東尼認為到麥迪遜廣場花園觀賞比賽，意義特別不同；難得以球員身分造訪，第一節鏡頭掃向他後，全場球迷也報以長時間的熱烈歡呼，讓安東尼起立致意。

曾在尼克7個球季的安東尼嘴甜說，大蘋果的球迷本來就善於營造主場氣氛，「他們對我也總是很好，這就是我的家，紐約就是我的家，朋友也在這。」