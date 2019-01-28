NBA／好糗！吃了7個火鍋 字母哥暴露最大死穴

2019-01-28 13:42 聯合新聞網 綜合報導



Nerlens Noel blocks Giannis Antetokounmpo TWICE! pic.twitter.com/7d02vqwsQ3 — Basketball Forever (@Bballforeverfb) January 28, 2019

雷霆於今天主場迎戰東區老大公鹿隊來訪，公鹿藉由希臘怪物「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)本季的場均26.6分及12.6籃板，帶領球隊一飛衝天。

來到雷霆踢館，「字母哥」是一馬當先全場27分18籃板，不過，雷霆喬治(Paul George)36分、13籃板及衛斯特布魯克(Russell Westbrook)「大三元」13分、13籃板、11助攻，最後以118：114氣走公鹿，然而整場比賽雷霆示範如何克制這一支東區勁旅？就是狠狠送給「字母哥」7個「麻辣火鍋」吃。

「字母哥」的表現，關係到球隊勝負，雷霆深知這一點，藉由防守他上半場只靠罰球得3分，雷霆上半場領先14分，成了最後取勝關鍵。而如何阻止「字母哥」的進攻，就是掌握他投射能力不佳的缺點，狠狠給他一鍋。

「字母哥」練出強壯的肌肉，讓他在籃下逞威，但雷霆的肌肉棒子也不少，這讓「字母哥」在進攻雷霆籃下吃了苦頭，而雷霆更掌握他投射時機，躍得比他還高來封阻，全場送給「字母哥」7次阻攻，不僅是他個人新高，也是本季單一球員單場吞鍋最多的一位。

「字母哥」若無法改善自己投射能力的缺點，雖有明星級的表現，但以後恐成他最大死穴。